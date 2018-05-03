Кристина Агилера представила очень горячий клип после шести лет молчания

Сегодня, 3 мая 2018 года, сстоялась долгожданная премьера клипа Кристины Агилеры на песню Accelerate. Видео на официальном канале в YouTube уже набрало почти миллион просмотров, и это — только начало.
Продюсером видео стал Канье Уэст, муж звезды реалити-шоу Ким Кардашьян. Творческими партнерами — Ty Dolla $ign и 2 Chainz. Градус сексуальности в ролике зашкаливает: Агилера демонстрирует свои пышные губы, озорной язычок, обливается тягучей жидкостью, напоминающей мед.
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Фото: кадры из клипа