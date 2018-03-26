37-летняя Агилера удивила поклонников честным фото без косметики на обложке глянца
Кристина Агилера осмелилась позировать без капли макияжа для обложки известного американского журнала Paper.
Кристина Агилера представила свою «трансформацию» — именно так была названа необычная фотосессия звезды для журнала Paper. На нескольких снимках певица позировала без грамма косметики и выглядела очень молодо и свежо.
Редакторы издания подчеркнули, что Кристина может быть разной. Сама исполнительница заявила в интервью, что она «всегда любила эксперименты и театр».
Кристина уже поделилась несколькими снимками с фолловерами в Instagram, и они осыпали блондинку комплиментами. А вам понравилось преображение Агилеры?
Фото: Instagram
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