Виторган заступился за Собчак, ответив на критику хейтеров: «Она вызывает только уважение»

Эммануил Виторган опубликовал в Instagram пост в защиту Ксении Собчак — бывшей жены своего сына Максима. Народный артист отметил, что люди, не знающие ее лично, позволяют себе высказываться нелицеприятно о Ксении.

«После вчерашней передачи на НТВ о Ксюше Собчак на телефон нашего Культурного центра пришло много разных сообщений... Мы с пониманием относимся к различным точкам зрения, но хотели бы попросить вас не писать нам негативные вещи о людях, которые близки нам. Вы не знаете Ксюшу лично! Мы давно знакомы с этой семьей, и, кроме уважения, она ничего не вызывает. Мы сохранили прекрасные отношения. Выбор, который сделали Максим и Ксюша, – это их, только их дело! Они оба талантливые и яркие личности! И вправе поступать так, как они считают нужным! Плюс еще и подарили нам прекрасного внука Платона, за что им огромное спасибо! Благодарим за понимание! Эммануил и Ирина», — написал Эммануил Гедеонович в микроблоге.