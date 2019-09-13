«Самый страстный поцелуй»: Яна Рудковская показала трогательное видео со свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова

Сегодня в 21:31«Самый страстный поцелуй»: Яна Рудковская показала трогательное видео со свадьбы Ксении Собчак и Константина БогомоловаКомментарииНа видео, которое показала продюсер, молодожены — Ксения Собчак и Константин Богомолов — выглядят совершенно счастливыми.«Самый страстный поцелуй», — прокомментировала Яна.Текст: Роза ВетроваФото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!ТегиКсения Собчакзвездные свадьбысвадьбасвадьба звездпоцелуйКонстантин БогомоловОбсудитьSearch