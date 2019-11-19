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«Идеальный праздник»: Ксения Собчак и Максим Виторган весело вместе отметили день рождения сына

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
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Ксения и Максим расстались, когда Платону было 2 года

Фото: Instagram

Платону исполнилось 3 года.

18 ноября Ксения Собчак и ее экс-супруг обменялись любезностями в день 3-летия своего сына Платона. Максим поблагодарил бывшую жену за наследника, она ответила тем же.

На следующий день Собчак рассказала, как отметили праздник Платона. Ради сына Ксения и Максим провели день вместе в шумной компании друзей именинника.

Instagram
Instagram

«Идеальный праздник – это когда веселятся и дети, и взрослые. Мы вот точно оторвались по полной! Платон был в восторге от любимых машинок, а мы – от еды и шоу. Спасибо всем, кто разделил этот счастливый день с нами», — написала счастливая мать и показала милое фото сына.

«Какой милый поваренок! Малыш будь всегда здоров счастлив!», «Хорошенький какой», «Поздравления Платону! Умнейший мальчуган!», — пожелали маленькому имениннику в комментариях.

После развода, который Максим Виторган и Ксения Собчак пережили в начале 2019 года, супруги вместе растят сына. Платон проводит половину времени с мамой, половину — с отцом. Мальчика обожают брат Даниил и сестра Полина — старшие дети Максима Виторгана.

Фото и видео: Instagram

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