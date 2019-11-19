«Идеальный праздник»: Ксения Собчак и Максим Виторган весело вместе отметили день рождения сына

«Идеальный праздник – это когда веселятся и дети, и взрослые. Мы вот точно оторвались по полной! Платон был в восторге от любимых машинок, а мы – от еды и шоу. Спасибо всем, кто разделил этот счастливый день с нами», — написала счастливая мать и показала милое фото сына.