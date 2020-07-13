«Видеть тебя — наслаждение, касаться — награда»: Виторган нежно поздравил Нинидзе с днем рождения

«“Прекрасная N” — как будто придумано специально для тебя. Н — нежность. У тебя талант быть настоящей. Ты обречена нравиться. Видеть тебя — наслаждение. Касаться — награда. Тебя послали на Землю, чтобы долго не объяснять людям, что такое настоящая женщина. Настоящая и космическая», — написал актер.

Напомним, что Максим Виторган и Нино Нинидзе стали одной из самых красивых и трогательных новых пар прошлого года. Они нежно держались за руки на светских мероприятиях, публиковали милые фото друг друга в соцсетях, путешествовали вместе... В общем, романтика. А начиналось все с того, что Максим Виторган довольно тяжело переживал развод с Ксенией Собчак, которая ушла от него к режиссеру Константину Богомолову, а Нино Нинидзе развелась с актером Кириллом Плетневым.