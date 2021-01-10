Вера Брежнева и Константин Меладзе устроили роскошный отдых в Италии
Фото: @ververa / Instagram
Как известно, у Веры Брежневой особое отношение к Италии — певице очень нравится культура, природа и язык страны, поэтому несколько лет назад Вера с мужем Константином Меладзе приобрели недвижимость недалеко от озера Гарда. Кроме того, младшая дочь певицы Сара Киперман учится в Италии — об этом звездная мама сообщила на своей странице в Instagram, когда опубликовала селфи из Флоренции. После новогодних праздников Вера Брежнева и Константин Меладзе устроили роскошный отдых на озере Гарда.
Звездная семья посвятила большую часть времени прогулкам по набережной и в опустевшем после пандемии городе. Кроме того, супруги наконец увиделись с младшей дочкой певицы Сарой Киперман, которая устроила дома зажигательные танцы, порадовав Веру. Певица поделилась веселым видео в Stories на своей странице в Instagram.
Фото: @ververa / Instagram
Вера Брежнева прославилась благодаря группе «ВИА ГРА». Исполнительница была одной из самых заметных и популярных участниц коллектива. После того, как покинула проект, певица начала сольную карьеру. У Веры две дочери. Первая — Соня — родилась от политика Виталия Войченко. Эти отношения не были зарегистрированы. После расставания с возлюбленным Брежнева вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана. У них родилась дочь Сара, но в 2012 году брак распался. Третьим мужем певицы стал композитор и продюсер Константин Меладзе, с которым Веру связывали не только долгие профессиональные отношения. Бывшая супруга композитора Яна рассказала журналистам, что знала о романе ее мужа с Брежневой на протяжении 10 лет. Когда эти отношения стали очевидны всем окружающим, Яна подала на развод — и Константин покинул семью.
К слову, недавно мы писали, как Брежнева восхитила редкой домашней игрой Меладзе на пианино. 38-летняя певица устроила с 57-летним мужем музыкальный вечер дома.
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Фото: @ververa / Instagram
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