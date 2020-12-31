Вера Брежнева поделилась сказочной фотосессией в ночном лесу у елки в шапке-ушанке
Фото: www.instagram.com/ververa/
Вера Брежнева поздравила своих подписчиков с наступающим Новым годом и показала необычную праздничную фотосессию в ночном лесу около украшенной фонариками елки.
Сама певица одета в уютный светлый костюм и веселую шапку-ушанку.
Под фотографиями Вера рассказывает, что хорошее было в этом году:
«Самую главную ценность, которую этот удивительный год еще раз проявил, — это люди. Это самое чудесное, самое интересное, самое красивое и самое эмоциональное, что происходило со мной и в этом году. Мои самые близкие люди — моя семья, мои друзья, моя команда — все, с кем я соприкасалась в течение года. Сотрудничала, общалась, болела и веселилась, медитировала и чудила, разговаривала и молчала. У кого училась, кто поддерживал меня и кого поддерживала я. Кто просто случайно дарил мне улыбку. Годы меняются, они разные, как волны. Но люди, которые рядом, которые в твоем сердце, — это самое большое богатство. Я люблю и благодарю всех, кто идет со мной в мой новый год».
В комментариях поклонники поздравили Брежневу в ответ:
«Красавица», «Свети, моя звездочка», «Вера! Обожаю. С наступающим», «Чудесные фото! Сказочные», «Вера, вы классная. Желаю вашей семье здоровья, благополучия и счастья», «Верочка, ты волшебная! С наступающим вас, дорогие!».
Фото и видео: Instagram Веры Брежневой
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