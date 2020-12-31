Вера Брежнева поделилась сказочной фотосессией в ночном лесу у елки в шапке-ушанке

Вера Брежнева поздравила своих подписчиков с наступающим Новым годом и показала необычную праздничную фотосессию в ночном лесу около украшенной фонариками елки.

Сама певица одета в уютный светлый костюм и веселую шапку-ушанку.

Под фотографиями Вера рассказывает, что хорошее было в этом году:

«Самую главную ценность, которую этот удивительный год еще раз проявил, — это люди. Это самое чудесное, самое интересное, самое красивое и самое эмоциональное, что происходило со мной и в этом году. Мои самые близкие люди — моя семья, мои друзья, моя команда — все, с кем я соприкасалась в течение года. Сотрудничала, общалась, болела и веселилась, медитировала и чудила, разговаривала и молчала. У кого училась, кто поддерживал меня и кого поддерживала я. Кто просто случайно дарил мне улыбку. Годы меняются, они разные, как волны. Но люди, которые рядом, которые в твоем сердце, — это самое большое богатство. Я люблю и благодарю всех, кто идет со мной в мой новый год».