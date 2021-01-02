«Волшебство!» Вера Брежнева в уютном образе сняла новогодний ролик под свой хит

К слову, недавно мы писали, как Вера Брежнева очаровала поклонников натуральной красотой. Знаменитая блондинка очаровала подписчиков естественной красотой. Вера опубликовала новый снимок в своем Instagram и собрала множество комплиментов от пользователей Сети.

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