«Волшебство!» Вера Брежнева в уютном образе сняла новогодний ролик под свой хит
Фото: @ververa / Instagram
Только недавно Вера поделилась сказочной фотосессией в ночном лесу у елки в шапке-ушанке. Оказалось, что съемка стала бекстейджем для выхода нового новогоднего ролика, в котором певица предстала в уютном образе. В зимнем лесу Вера исполняет свой хит «Время летать» и позирует на фоне елки, украшенной десятками гирлянд. Под роликом она написала: «Спасибо всем за поздравления, за ваши добрые слова! Хорошее начало. Вселенная нас слышит! Будьте здоровы и счастливы! С Новым Годом!!».
Поклонники посмешили поздравить певицу с праздником и написали: «Спасибо за все, что делаете. Дай Вам всего самого того, что надо, и всего неожиданного, что в итоге оказалось, что тоже надо. Да и просто будьте счастливы. С Новым Годом», «Волшебство!», «Яркая, Добрая, Милая, Красивая, Хорошая. Очаровательная Вера. С Новым Годом!!! Здоровья Вам, Вашим Родным и Близким!!!», «Поздравляю тебя с новым годом, самая обаятельная певица».
Фото: @ververa / Instagram
К слову, недавно мы писали, как Вера Брежнева очаровала поклонников натуральной красотой. Знаменитая блондинка очаровала подписчиков естественной красотой. Вера опубликовала новый снимок в своем Instagram и собрала множество комплиментов от пользователей Сети.
А вам понравились новые видео Веры Брежневой? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @ververa / Instagram
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