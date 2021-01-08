«Весна близко»: Вера Брежнева блеснула в оригинальном платье-«цветке»
Фото: www.instagram.com/ververa/?hl=ru
Вера Брежнева поразила поклонников, появившись в необычном наряде — платье, похожем на черно-белый цветок. Черное мини-платье по фигуре украшает огромный белый бант-цветок в зоне декольте.
Изысканный наряд Вера дополнила черными бархатными ботфортами, оформленными золотыми цепями.
Для фотосессии стилисты подобрали аккуратные лаконичные серьги и гладко уложенные волосы.
«Последний год я редко надевала платья... может поэтому радовалась им », — пишет Вера под публикацией.
Поклонники не сдержали восторга:
«Только сегодня в подобном стиле рассматривала платье и подумала, ну опять я буду выделяться. Вера, Благодарю Вас за вашу смелость. Она вдохновляет и нас!!!», «Да на Вас хоть мешок из под картошки.....все равно секси фрау», «А правда, почему так редко платья? Костя не разрешает?», «Платье-цветок! Шикарно, Вера!», «Чувствую, уже весна близко», «Как красиво, Вера!! Да, нам всем так нужны сейчас положительные эмоции, встречи, наряды и просто живое общение!!»
В канун Нового года певица поразила поклонников, опубликовав сказочную новогоднюю фотосессию в ночном зимнем лесу у елки.
Фото и видео: Instagram Веры Брежневой
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