«Весна близко»: Вера Брежнева блеснула в оригинальном платье-«цветке»

Поклонники не сдержали восторга:

«Только сегодня в подобном стиле рассматривала платье и подумала, ну опять я буду выделяться. Вера, Благодарю Вас за вашу смелость. Она вдохновляет и нас!!!», «Да на Вас хоть мешок из под картошки.....все равно секси фрау», «А правда, почему так редко платья? Костя не разрешает?», «Платье-цветок! Шикарно, Вера!», «Чувствую, уже весна близко», «Как красиво, Вера!! Да, нам всем так нужны сейчас положительные эмоции, встречи, наряды и просто живое общение!!»

В канун Нового года певица поразила поклонников, опубликовав сказочную новогоднюю фотосессию в ночном зимнем лесу у елки.