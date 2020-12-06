«Вечно цветущая» София Ротару восхитила образом в объятиях Филиппа Киркорова
Фото: @sofiarotaru.official / Instagram
Редкий снимок с эстрадной исполнительницей опубликовал на своей странице в Instagram Филипп Киркоров. Вместе с Софией Ротару Филипп Киркоров позировали для фотографий после концерта «Песня Года — 2020». Перед камерами певица предстала в стильном аутфите — сияющем черном топе с бахромой из золота и серебра. Поклонники отметили, что София весьма помолодела и восхитила их образом в объятиях Филиппа Киркорова. Сам исполнитель под фотографией поблагодарил организаторов церемонии и написал трогательный пост.
Фолловеры отметили красоту «вечно молодой» певицы и написали в комментариях комплименты обоим артистам: «Стареют все, кроме Ротару», «Просто великолепно! Поздравляем с наградой. Вечно первый,не второй», «София Михайловна», «Соня невероятно круто выглядит. И Долина конечно красоткой стала», «Какие красивые!! Филипп, вы лучший», «Только не говорите, что это Ротару, а то я рассыплюсь в свои 30 лет», «Классные такие, особенно София Ротару вообще не меняется», «Какая красивая фотография!», «Вечно цветущая».
Вот уже 30 лет (!!!) я ежегодно выхожу на сцену фестиваля Песня Года. Когда-то моей первой песней-лауреатом стала песня на стихи великого поэта Леонида Дербенева - «Не смотрите на часы». Спасибо, @igorkrutoy65 , что уже столь долго проводишь этот музыкальный праздник и мы можем сказать слова благодарности нашим авторам; Традиционно этот вечер - абсолютный победитель и по встречам с коллегами, друзьями, артистами. Счастлив был всех повидать! 2020 - стал не только юбилейным годом в моей творческой жизни на @pesnyagoda_official , но и Юбилейным годом для песни Софии Михайловны Ротару @sofiarotaru.official «Червона рута», которой исполнилось 50 лет!
— написал Филипп.
К слову, недавно мы писали, как 73-летняя София Ротару выглядит моложе 50-летнего сына. Певица поделилась красивыми фотографиями с празднования юбилея единственного сына.
А вам понравился модный образ Софии Ротару? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото: @fkirkorov, @sofiarotaru.official / Instagram
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