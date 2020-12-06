«Вечно цветущая» София Ротару восхитила образом в объятиях Филиппа Киркорова

Вот уже 30 лет (!!!) я ежегодно выхожу на сцену фестиваля Песня Года. Когда-то моей первой песней-лауреатом стала песня на стихи великого поэта Леонида Дербенева - «Не смотрите на часы». Спасибо, @igorkrutoy65 , что уже столь долго проводишь этот музыкальный праздник и мы можем сказать слова благодарности нашим авторам; Традиционно этот вечер - абсолютный победитель и по встречам с коллегами, друзьями, артистами. Счастлив был всех повидать! 2020 - стал не только юбилейным годом в моей творческой жизни на @pesnyagoda_official , но и Юбилейным годом для песни Софии Михайловны Ротару @sofiarotaru.official «Червона рута», которой исполнилось 50 лет!