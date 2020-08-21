Умеренный макияж, отсутствие стресса и еще 9 бьюти-секретов легендарной певицы Софии Ротару

Никаких резких колебаний веса

Однозначно артистке пошло на пользу то, что всю жизнь она находится приблизительно в одном весе – не было резких наборов и похудений. Это отразилось и на коже лица – она не растягивалась и не обвисала из-за экспериментов с диетами

Постоянный контроль питания

В интервью Ротару неоднократно заявляла, что в последние годы быстро набирает вес. Однако со стороны ничего не заметно, и, может, со свойственной женщине кокетством артистка лукавит? Известно, что перед гастрольным туром артистка придерживается специальной девятидневной диеты: в первые три дня она ест только отварной несоленый рис, в последующие три – исключительно несоленые овощи в любом виде, а в остальное время – только фрукты. Гастроли забирают очень много сил и существенно смещают режим за счет бесконечных перелетов, репетиций, посиделок с коллегами и друзьями, перемещения по разным часовым поясам. Поэтому следить за питанием нужно очень внимательно – лишний вес не только неправильно садит костюм на фигуру, но и мешает выступать на сцене. Певица избегает пересоленных и жирных блюд, не увлекается мучным. Вне гастрольного тура София Михайловна не будет садиться за стол после шести вечера, и это правильно, скажет вам диетолог.

Не забывать о фруктах

Фрукты – страсть артистки. Певица признается, что в свободное время ухаживает за своим огородом и даже сама делает заготовки на зиму – навыки, которые она приобрела ещё в ранние годы, делают её хлебосольной хозяйкой.