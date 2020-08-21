Умеренный макияж, отсутствие стресса и еще 9 бьюти-секретов легендарной певицы Софии Ротару
Дочь простого молдавского виноградаря, в детстве София много работала по дому и помогала старшим торговать на рынке. Глядя на артистку на сцене и разбирая ее архивные фотографии разных лет, многие всегда задаются вопросом: «Как ей удается выглядеть на 25 лет моложе?» Отчасти секрет таится в ее хорошей физической форме. Непросто выдержать живой двух-трёхчасовой концерт, если твоя энергетика – на нуле! Но это далеко не все приемы, к которым она прибегает.
Спорт
Когда женщина правильно питается и занимается физической активностью, это всегда видно по состоянию ее волос, кожи, даже осанке. В юные годы Ротару, как и многие советские дети, занималась в спортивных секциях: легкая атлетика очень увлекала девочку, она даже стала чемпионкой школы по многоборью! На областной спартакиаде в Черновцах ей не было равных в беге на дистанции 100 и 800 метров. Позднее София без каскадеров сама исполнила роль в фильме «Где ты, любовь?», пролетев по узкой насыпи посреди моря на мотоцикле. В другой кинокартине – «Монолог о любви» – занималась виндсерфингом в открытом море. Сегодня София Михайловна ходит в бассейн и занимается на тренажерах. Об этом можно узнать из светской хроники и ее интервью.
Фото: eastnews.ru
Никаких резких колебаний веса
Однозначно артистке пошло на пользу то, что всю жизнь она находится приблизительно в одном весе – не было резких наборов и похудений. Это отразилось и на коже лица – она не растягивалась и не обвисала из-за экспериментов с диетами
Постоянный контроль питания
В интервью Ротару неоднократно заявляла, что в последние годы быстро набирает вес. Однако со стороны ничего не заметно, и, может, со свойственной женщине кокетством артистка лукавит? Известно, что перед гастрольным туром артистка придерживается специальной девятидневной диеты: в первые три дня она ест только отварной несоленый рис, в последующие три – исключительно несоленые овощи в любом виде, а в остальное время – только фрукты. Гастроли забирают очень много сил и существенно смещают режим за счет бесконечных перелетов, репетиций, посиделок с коллегами и друзьями, перемещения по разным часовым поясам. Поэтому следить за питанием нужно очень внимательно – лишний вес не только неправильно садит костюм на фигуру, но и мешает выступать на сцене. Певица избегает пересоленных и жирных блюд, не увлекается мучным. Вне гастрольного тура София Михайловна не будет садиться за стол после шести вечера, и это правильно, скажет вам диетолог.
Не забывать о фруктах
Фрукты – страсть артистки. Певица признается, что в свободное время ухаживает за своим огородом и даже сама делает заготовки на зиму – навыки, которые она приобрела ещё в ранние годы, делают её хлебосольной хозяйкой.
Фото: кинопоиск.ру
Минеральная вода
Из напитков Ротару предпочитает минеральную или талую воду, что может значиться даже в ее концертных райдерах. Однако использует ее не только по прямому назначению, но и для утреннего умывания: сначала она замораживает ее в морозилке, а затем превращает в талую.
Правильный макияж
Известный польский афорист Славомир Врублевский сказал: «Мужчина любит, чтобы его обманывали; лучшее доказательство тому – его восхищение искусством женского макияжа». Макияж – особый вид женской медитации – время для себя и наедине с собой, и София Михайловна красится безупречно и очень ловко. Конечно, Ротару – от природы красивая женщина с отличной генетикой, статная, благородная, как дорогая фарфоровая статуэтка, и одновременно с этим она всегда хорошо накрашена. В Instagram можно найти множество фотографий певицы без мейкапа или с минимальным нюдовым мейком, который она предпочитает для повседневной жизни. А для вечерних образов знаменитость любит делать макияж с акцентом на глаза, ее любимая техника – smoky eyes в темных оттенках.
Идеально подобранная одежда
На сцене София Михайловна выглядит безупречно. Артистка сама обладает развитым вкусом и привлекает для создания своих образов высокопрофессиональную команду стилистов и костюмеров. Историк моды Александр Васильев в своей колонке заявил, что стиль звезды выгодно отличается от стиля ее коллеги по цеху Аллы Пугачевой: «Ротару или ее стилисты прекрасно понимают, что такое комплиментарный фасон. Я все время говорю – ничто так не стройнит женщину, как вертикальная линия, которая может спасти любую фигуру».
Всегда ухаживать за волосами
У Ротару волосы от природы темные и гладкие. В молодости звезда часто экспериментировала со стилем: была у нее и челка, и объемные прически, и даже химическая завивка, которой не избежали все женщины в 80-90-е. Однако сейчас она остановилась на выпрямленных длинных прядях и укладке с пробором по центру, которой не изменяет уже многие годы.
Фото: Globallookpress.com
Меньше волноваться
Стресс – источник появления преждевременных морщин, потому София Михайловна старается минимизировать его воздействие на себя. Она старается меньше волноваться и не переживать понапрасну, предпочитая испытывать позитивные эмоции. Она любит проводить время с семьей, считая именно ее, а вовсе не карьеру и сцену, главным в жизни. Сегодня она счастливая мама и бабушка и очень гордится этим.
Деликатная и своевременная пластика
Ротару – одна из самых известных медийных личностей нашей эстрады, потому так же, как и все, понимает, как важно «сохранить лицо» для постоянной работы на публику. Конечно, ее основной помощник в ее «красивом и медленном старении» – это гены. И певице, судя по ее фотографиям в возрасте от 20 до 40 лет, действительно повезло с ними: старение происходит очень медленно и плавно. Судя по всему, благодаря этому звезде не пришлось ложиться под нож в таком раннем возрасте, в котором уже многие актрисы и певицы делают свои первые операции. Но это не значит, что к 73 годам внешность певицы не подвергалась никаким хирургическим вмешательствам, к сожалению, только генетикой не спастись.
Подтяжка лица
Несмотря на то, что певица обычно не отвечает на вопросы об антивозрастных операциях, судя по фотографиям разных лет, первым делом стоит отметить, что все манипуляции со своим лицом София Ротару сделала очень своевременно. Именно из-за этого мы не найдем таких разительных фотографий «до и после», какие можно составить почти на каждого артиста, кто поздно подвергался пластической хирургии. В первую очередь, речь идет о подтяжке лица, которую Ротару сделала не в последний момент, когда лицо уже опустилось, а заблаговременно, чтобы «остановить» старение еще лет на 7-10. Судя по тому, в каком возрасте сейчас певица и в каком состоянии находится ее лицо, таких операций было, возможно 2-3.
Блефаропластика
Певица точно убрала грыжи нижних век – это видно на фотографиях, ее взгляд стал четче, а глаза менее «припухшими». Обычно блефаропластика помогает приоткрыть взгляд, но у Софии Михайловны, наоборот, разрез глаз стал более узким. Это говорит о том, что совместно либо с этой операцией была сделана еще и подтяжка бровей, которая помогает создать эффект «лисьего взгляда».
Регулярное посещение косметолога
София Ротару делала различные косметологические процедуры – это факт. В ее арсенале как биоревитализация и плазмолифтинг, улучшающие качество кожи и волос, так и различные инъекции для корректировки мелких морщин, которые могут не уйти после операций, а также корректировка губ. Возможно, она также делала различные манипуляции с телом, к чему часто приходят женщины в ее возрасте, но точно сказать сложно.
Фото: Globallookpress.com, starface, eastnews, кинопоиск
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