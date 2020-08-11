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В Сети обсуждают сходство сестры и невестки Софии Ротару: «Все так похожи»

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София и Аурика Ротару

Фото: Instagram/@sofiarotaru.official

Певица, на днях отметившая 73-летие, показала множество красивых семейных снимков.

7 августа любимой многими певице Софии Ротару исполнилось 73 года. В своем Instagram артистка поделилась множеством ярких семейных кадров, сделанных в честь праздника. Поклонники уверены, что в семье Софии Ротару все похожи — спутать «одинаковых с лица» певицу и Аурику Ротару сложно, потому что младшая сестра блондинка, но ее копией выглядит невестка артистки, Светлана Евдокименко. Похожие овалы лица, нежные улыбки, счастливый взгляд — женщин семьи Ротару действительно можно спутать.

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Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)

София Ротару с сыном и его семьей

«Все так похожи», «У внука очень добрый взгляд, внуки на маму похожи, прелесть семья», «Все такие красивые», «Очень похожи», «Просто необыкновенные», «Так похожи и так прекрасны», — восхищаются фолловеры.

София Ротару с сестрой Аурикой

Напомним, София Ротару была замужем только один раз. Ее супруга, Анатолия Евдокименко, не стало в 2002 году. В 1970 году у пары родился сын Руслан, в 1994 году подаривший родителям внука Анатолия и внучку Софию (в 2001 году).

Фото: Instagram/@aurikamr, @sofiarotaru.official, @svetika

Видео: Instagram

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