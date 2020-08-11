В Сети обсуждают сходство сестры и невестки Софии Ротару: «Все так похожи»

Напомним, София Ротару была замужем только один раз. Ее супруга, Анатолия Евдокименко, не стало в 2002 году. В 1970 году у пары родился сын Руслан, в 1994 году подаривший родителям внука Анатолия и внучку Софию (в 2001 году).