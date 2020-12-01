Филипп Кирков показал, как трогательно поздравил дочь Аллу-Викторию с 9-летием: видео
Фото: Пресс-служба
Филипп Киркоров опубликовал в Instagram видео, в котором продемонстрировал, как он проводит первый день зимы в компании детей и отца. «В первый день зимы по традиции отмечаем день рождения Аллы-Виктории. Нам 9 лет! Время сюрпризов!Приготовили много волшебства. Праздник начинается!..», — написал певец.
Друзья, коллеги и поклонники артиста начали поздравлять именинницу в многочисленных теплых комментариях: «Мои поздравления чудесной девочке и лучшему папе!», «С днём рождения! Удачи и Радости!», «С Днём Рождения нашу любимую Аллу-Викторию!», «С днём рождения красавицу!», «», «С днём рождения прекрасной доченьки. Всего самого наилучшего Алле-Виктории», «Поздравлем от души нашу любимую девочку», «Наши поздравления красавице и счастливому замечательному папе!!!!», « Днём Рождения малышку!!!Счастья ей огромного!!!», «С праздником красотку! И папу!!!», «С днём рождения твою сластулечку», «Дорогой Филипп, с рождением любимой доченьки вас! Пусть у цветочка по имени Алла-Виктория всё и всегда складывается наилучшим для НЕЁ образом!!», «Какая красавица растёт,глаз не отвести!С Днём Рождения,принцесса!Филипп,вы самый лучший папа», «Филипп, обожаю ваше умение восхищаться жизни !!!! Аллочку-Викторию с днём рождения!!!».
Отметим, что Филипп Киркоров назвал свою дочь в честь экс-супруги Аллы Пугачевой и любимой мамы Виктории. В различных интервью певец заявлял, что малышка растет копией его матери. Поклонники же артиста не раз отмечали, что девочка с возрастом становится все больше похожей на него. Пошла в своего звездного отца Алла-Виктория и характером: в отличие от своего застенчивого брата Мартина, она более бойкая, раскрепощенная и обожает внимание публики.
Фото и видео: Instagram, пресс-служба
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