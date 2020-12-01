Филипп Кирков показал, как трогательно поздравил дочь Аллу-Викторию с 9-летием: видео

Отметим, что Филипп Киркоров назвал свою дочь в честь экс-супруги Аллы Пугачевой и любимой мамы Виктории. В различных интервью певец заявлял, что малышка растет копией его матери. Поклонники же артиста не раз отмечали, что девочка с возрастом становится все больше похожей на него. Пошла в своего звездного отца Алла-Виктория и характером: в отличие от своего застенчивого брата Мартина, она более бойкая, раскрепощенная и обожает внимание публики.