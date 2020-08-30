73-летняя София Ротару выглядит моложе 50-летнего сына

Софию Ротару не раз обвиняли в том, что она стесняется появляться на публике без изрядной доли грима и даже без маски, наподобие той, что делают актерам в кино. Представитель певицы не раз опровергал это, называя все эти слухи ложью и бредом.

О том, как София Ротару выглядела в молодости, читайте в нашей рубрике «Было-стало».