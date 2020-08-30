73-летняя София Ротару выглядит моложе 50-летнего сына
Фото: Instagram/@sofiarotaru.official
24 августа свое 50-летие отмечал Руслан Евдокименко, единственный наследник легенды отечественной эстрады Софии Ротару. По традиции, певица показала в блоге подборку красивых фотографий с праздника, который с именинником разделили родные и близкие — мама, тетя, супруга и дети. «24 августа 2020 Юбилей Руслана», — лаконично подписала фотографию София Ротару.
Поклонники не устают восхищаться неувядающей красотой знаменитой певицы: «Как шикарно выглядите! Мы Вас очень любим», «Ужасно красивая женщина, всем на зависть», «Невероятно молодая и красивая, не меняющаяся с годами, талантливая и любимая миллионами, это просто невероятно, так выглядеть в 73 года, фантастика!», « Шикарно выглядит. Красивая женщина», «Но это просто фантастика так выглядеть. Просто Огонь?», «Какая же вы красивая!!!».
А некоторые отмечают, что 73-летняя София Ротару выглядит моложе своего 50-летнего сына: «Сын старше тут, харе фотошопить себя», «Сын выглядит старше матери….», «Как муж с женой».
Софию Ротару не раз обвиняли в том, что она стесняется появляться на публике без изрядной доли грима и даже без маски, наподобие той, что делают актерам в кино. Представитель певицы не раз опровергал это, называя все эти слухи ложью и бредом.
О том, как София Ротару выглядела в молодости, читайте в нашей рубрике «Было-стало».
Фото: Instagram/@sofiarotaru.official
Видео: Instagram
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