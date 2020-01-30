Валерия восхитила фанатов образом в алом сверкающем платье с декольте: «Необыкновенно прекрасная»

Поклонники Валерии не смогли пройти мимо такой красоты. «Красивая очень», «Лерочка, какая ты необыкновенно прекрасная», «Нереальная красота», «Валерия, просто суперкрасавица и умница», «Эталон красоты», «Бомбическая», — посыпались на нее комплименты.

Ранее Валерия уже показывала фолловерам, в каком виде предстанет в клипе «Тысячи историй». Она восхитила фанатов воздушным образом с белоснежной накидкой и похвасталась идеальной фигурой в черном боди и высоких лаковых сапогах.

Валерия не стесняется показать себя и в природной красоте. На днях ее супруг Валерий Пригожин опубликовал забавное видео, в котором заснял певицу с лохматой прической.