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Валерия восхитила фанатов образом в алом сверкающем платье с декольте: «Необыкновенно прекрасная»

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Валерия

Фото: Instagram

Певица готовится к премьере клипа на песню «Тысячи историй» и публикует яркие кадры из нового видео.

Меньше месяца назад Валерия выпустила новый трек с молодой певицей Назимой — «Тысячи историй». Теперь артистки ждут премьеру клипа на совместную песню.

Все время, пока шли съемки и монтаж клипа, Валерия публиковала в Instagram отрывки из будущего клипа и показывала свои самые яркие образы. И теперь артистка показала свой, пожалуй, самый яркий look — в алом сверкающем платье с декольте. Стилисты подобрали для певицы крупные серьги, а волосы уложили в низкий пучок, помаду выбрали в тон платья.

Поклонники Валерии не смогли пройти мимо такой красоты. «Красивая очень», «Лерочка, какая ты необыкновенно прекрасная», «Нереальная красота», «Валерия, просто суперкрасавица и умница», «Эталон красоты», «Бомбическая», — посыпались на нее комплименты.

Ранее Валерия уже показывала фолловерам, в каком виде предстанет в клипе «Тысячи историй». Она восхитила фанатов воздушным образом с белоснежной накидкой и похвасталась идеальной фигурой в черном боди и высоких лаковых сапогах.

Валерия не стесняется показать себя и в природной красоте. На днях ее супруг Валерий Пригожин опубликовал забавное видео, в котором заснял певицу с лохматой прической.

Фото и видео: Instagram

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