«Как ангел»: Валерия впечатлила поклонников «воздушным» образом и длинными стройными ногами

А подписчикам в Instagram певица показала, каким был ее один из образов в видео. Стилисты подобрали для нее необычный «воздушный» образ с белоснежной накидкой, такой же мини-юбкой, которая подчеркнула стройность и длину ног артистки.

«В предпоследний день декабря сняли клип на дуэтную песню с @13nazima #1000историй. Так выглядел финальный образ съемки. Ждем с нетерпением завершения монтажа», — написала Валерия в своем микроблоге.