«Как ангел»: Валерия впечатлила поклонников «воздушным» образом и длинными стройными ногами
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Валерия перед Новым годом завершила съемки клипа на песню «1000 историй», которую исполнила с молодой певицей Назимой. Валерия с нетерпением ждет премьеру нового клипа.
А подписчикам в Instagram певица показала, каким был ее один из образов в видео. Стилисты подобрали для нее необычный «воздушный» образ с белоснежной накидкой, такой же мини-юбкой, которая подчеркнула стройность и длину ног артистки.
«В предпоследний день декабря сняли клип на дуэтную песню с @13nazima #1000историй. Так выглядел финальный образ съемки. Ждем с нетерпением завершения монтажа», — написала Валерия в своем микроблоге.
«Как ангел», «Валерия, вы суперкрасотка», «Снежинка», «Красавица», «Девочка», — усыпали Валерию комплиментами в комментариях.
Некоторые подписчики с недоверием относятся к тому, что Валерия в своем возрасте выглядит идеально: может похвалиться стройной фигурой и молодостью. Однако певица уверяет, что может отдать на экспертизу любую из фотографий и подтвердить, что она не пользуется фотошопом.
Вам нравится, как выглядит Валерия?
Фото и видео: Instagram
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