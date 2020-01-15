«Я рада, что ты есть в моей жизни»: Валерия трогательно поздравила с днем рождения дочь Иосифа Пригожина

«Девочка наша любимая, с днем рождения! Как я рада, что в твой очередной личный праздник мы опять вместе. Да что один день? Я счастлива, что ты, такая — славная, умная, добрая, красивая, веселая, — есть в моей жизни. За что отдельное спасибо твоим маме и папе. Поздравляю тебя и с окончательным совершеннолетием, и с завершением учебы в университете. Ты очень много трудишься, поэтому тебе по плечу все задачи, которые перед собой ставишь. Желаю от всей души, чтобы все твои мечты осуществились, чтобы ты нашла дело своей жизни и чувствовала себя самой счастливой девушкой на свете — нужной, востребованной, любимой. А я всегда рядом, ты это знаешь», — нежно обратилась Валерия к дочери своего мужа.