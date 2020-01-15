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«Я рада, что ты есть в моей жизни»: Валерия трогательно поздравила с днем рождения дочь Иосифа Пригожина

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Иосиф с женой Валерией и дочкой Лизой

Фото: Instagram

Праздник семья встречает вместе.

Певица Валерия опубликовала в своем микроблоге поздравление с 21-м днем рождения ее падчерицы — дочери Иосифа Пригожина Елизаветы. Артистка порадовалась, что такой важный день они проводят все вместе.

«Девочка наша любимая, с днем рождения! Как я рада, что в твой очередной личный праздник мы опять вместе. Да что один день? Я счастлива, что ты, такая — славная, умная, добрая, красивая, веселая, — есть в моей жизни. За что отдельное спасибо твоим маме и папе. Поздравляю тебя и с окончательным совершеннолетием, и с завершением учебы в университете. Ты очень много трудишься, поэтому тебе по плечу все задачи, которые перед собой ставишь. Желаю от всей души, чтобы все твои мечты осуществились, чтобы ты нашла дело своей жизни и чувствовала себя самой счастливой девушкой на свете — нужной, востребованной, любимой. А я всегда рядом, ты это знаешь», — нежно обратилась Валерия к дочери своего мужа.

На своей странице в Instagram виновница торжества опубликовала свою детскую фотографию. «С днем рождения меня», — написала Лиза.

Мама именинницы Лейла Фаттахова посвятила дочери нежные слова в ее праздник. «С днем рождения, моя любовь, нежность, гордость, красота и бесконечная доброта! Теперь ты совсем большая и я желаю тебе в этой взрослой жизни, которая ждет тебя впереди, найти свое достойное место, быть любимой и счастливой! У тебя все получится, я уверена! Очень люблю», — написала Лейла.

Фото: Instagram

Иосиф Пригожин тоже поздравил дочь и поблагодарил свою бывшую гражданскую жены за чудесного ребенка. «Сегодня особенный день у моей дочери, как и у меня. Лиза стала окончательно совершеннолетней. В связи с этим хочется не только публично поздравить ее, но и отметить тот факт, что она окончила досрочно университет аж на полтора года раньше, что вызывает у меня особенную гордость. Дальше начинается взрослая самостоятельная жизнь. С днем рождения, любимая доченька! Спасибо тебе большое, что не подводишь и доверяешь моим советам. Люблю тебя и горжусь. Всегда рядом. И отдельное спасибо за тебя твоей маме», — поздравил дочь продюсер.

Подписчики звездной семьи присоединились к поздравлениям. «Прямой дороги желаю от души!», «С днем рождения, красотка!», «С днем рождения, всех благ», — пожелали имениннице.

Фото и видео: Instagram

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