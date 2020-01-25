Иосиф Пригожин показал натуральную красоту Валерии с «неприбранной» прической: «Гюльчатай, открой личико!»
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Фото: Instagram
Валерия и Иосиф Пригожин продолжают отдыхать в Дубае. Там супруги наслаждаются общением с друзьями, солнцем и экскурсиями.
Во время отдыха под палящим солнцем продюсер заснял свою прекрасную супругу в то время, как она пыталась укрыться от зноя под легкой тканью. «Гюльчатай, открой личико», — шутливо обратился Иосиф Пригожин к Валерии.
Поняв, что скрываться бесполезно, певица показалась из-под накидки — с растрепанной прической и в своей натуральной красоте. Певица сравнила супруга с известным ресторатором Аркадием Новиковым, который также постоянно снимает свою жену Надю и выкладывает забавные видео с ней в социальные сети.
«Прелесть», «Шикарная», «Вы классная», «Какая красотка», «Вы замечательные», «Лерочка прелесть», — похвалили артистку.
Сохранять молодость, стройность и красоту 51-летней Валерии помогает спорт, правильное питание, активный образ жизни и генетика. Певица не стесняется своего возраста и отмечает, что каждая ее морщинка дорога ей. Валерия следит не только за своим образом жизни, но и за тем, как питается ее супруг. После того, как Иосиф Пригожин стал жить в Валерией, он сильно похудел и даже помолодел.
А вам нравится эта пара?
Фото и видео: Instagram
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