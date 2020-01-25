Иосиф Пригожин показал натуральную красоту Валерии с «неприбранной» прической: «Гюльчатай, открой личико!»

Валерия и Иосиф Пригожин продолжают отдыхать в Дубае. Там супруги наслаждаются общением с друзьями, солнцем и экскурсиями.

Во время отдыха под палящим солнцем продюсер заснял свою прекрасную супругу в то время, как она пыталась укрыться от зноя под легкой тканью. «Гюльчатай, открой личико», — шутливо обратился Иосиф Пригожин к Валерии.

Поняв, что скрываться бесполезно, певица показалась из-под накидки — с растрепанной прической и в своей натуральной красоте. Певица сравнила супруга с известным ресторатором Аркадием Новиковым, который также постоянно снимает свою жену Надю и выкладывает забавные видео с ней в социальные сети.