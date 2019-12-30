Прозрачная накидка, корсет и лаковые сапоги: 51-летняя Валерия в смелом наряде похвасталась идеальной фигурой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Валерия снимает новое видео на песню «Тысячи историй», которую исполнила с молодой певицей Назимой. Для видео стилисты подобрали для шикарно выглядящей Валерии смелый образ.
Певица для одного из эпизодов клипа примерила прозрачную платье-накидку, черный корсет и высокие лаковые сапоги.
«С нетерпением жду хотя бы оригинальной реакции сторонников эйджизма, а не как обычно», — подписала артистка фотографию.
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Кадры со съёмочной площадки. Снимаем клип на песню#ТысячиИсторий с @13nazima Макияж и прическа @mariachepchugova_mua, стиль @alinagerman ❤️❤️❤️👗👗👗С нетерпением жду хотя бы оригинальной реакции сторонников эйджизма, а не как обычно #выжемать #чайнешешнадцать #юбкузабыланадеть #иэтатудаже #нистыданисовести #чемстаршеженщинатемкорочеюбка 🤣🤣🤣
«Фигурка что надо», «Валерия, не слушайте завистниц... Вы само совершенство!», «Супердевочка», «Нет слов! Потрясающе выглядите», «Красотка! Бомба!», — похвалили Валерию поклонники.
В последние дни многие артистки делятся в Instagram красивыми фотографиями в вызывающей одежде, а то и вовсе без нее. Так они отвечают Ксении Собчак, которая пристыдила зрелых женщин в возрасте за 40 лет в том, что они ведут себя не подобающе, публикуя откровенные снимки.
Фото и видео: Instagram
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