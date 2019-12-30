Прозрачная накидка, корсет и лаковые сапоги: 51-летняя Валерия в смелом наряде похвасталась идеальной фигурой

«Фигурка что надо», «Валерия, не слушайте завистниц... Вы само совершенство!», «Супердевочка», «Нет слов! Потрясающе выглядите», «Красотка! Бомба!», — похвалили Валерию поклонники.

В последние дни многие артистки делятся в Instagram красивыми фотографиями в вызывающей одежде, а то и вовсе без нее. Так они отвечают Ксении Собчак, которая пристыдила зрелых женщин в возрасте за 40 лет в том, что они ведут себя не подобающе, публикуя откровенные снимки.