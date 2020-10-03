В Сети обсуждают возможную беременность 21-летней невестки Валерии
Фото: @lianashulginaa / Instagram
Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин официально женился на своей 22-летней избраннице Лиане Волковой 28 августа. Пышная свадьба прошла в ресторане, расположенном за городом. Для торжественной части свадьбы новоиспеченная супруга Арсения Шульгина переоделась в воздушное платье цвета шампанского с открытыми плечами. Из-за фасона наряда некоторые поклонники пары предположили, что девушка находится в положении. Слухи подогрело новое фото, сделанное девушкой дома.
На снимке девушка позировала перед зеркалом в розовой комбинации с нежным принтом. Фолловеров озадачил ракурс, который выбрала Лиана — на фото она закрыла живот. Внимательные пользователи Сети решили сразу задать 21-летней невестке Валерии деликатный вопрос: «Почему перестали показывать себя в полный рост?))» и принялись обсуждать комментарий Лианы. Девушка резко ответила: «Я и говорю внимательней смотрите стори и мои посты в ленте. Если Вы снова про намеки на беременность, то мимо. Не люблю язвительных комментаторов».
Напомним, что о помолвке с Лианой Волковой Арсений Шульгин сообщил только в конце июля — эффектный жест он сделал максимально заметным, тогда как его старший брат год назад в тайне ото всех женился на своей избраннице Наталье. Главные вопрос и ответ транслировались на бегущей строке башни «Меркурий» делового комплекса «Москва-Cити», а после новоиспеченных жениха и невесту ждал фейерверк.
К слову, недавно мы писали, как Валерия похвалилась стройной фигурой в обтягивающей джинсовой юбке. Певица Валерия анонсировала в Instagram новую песню и клип на нее, а заодно похвасталась отличной фигурой.
Фото и видео: @lianashulginaa / Instagram
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