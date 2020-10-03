В Сети обсуждают возможную беременность 21-летней невестки Валерии

На снимке девушка позировала перед зеркалом в розовой комбинации с нежным принтом. Фолловеров озадачил ракурс, который выбрала Лиана — на фото она закрыла живот. Внимательные пользователи Сети решили сразу задать 21-летней невестке Валерии деликатный вопрос: «Почему перестали показывать себя в полный рост?))» и принялись обсуждать комментарий Лианы. Девушка резко ответила: «Я и говорю внимательней смотрите стори и мои посты в ленте. Если Вы снова про намеки на беременность, то мимо. Не люблю язвительных комментаторов».

Напомним, что о помолвке с Лианой Волковой Арсений Шульгин сообщил только в конце июля — эффектный жест он сделал максимально заметным, тогда как его старший брат год назад в тайне ото всех женился на своей избраннице Наталье. Главные вопрос и ответ транслировались на бегущей строке башни «Меркурий» делового комплекса «Москва-Cити», а после новоиспеченных жениха и невесту ждал фейерверк.