Валерия рассказала о тайной свадьбе старшего сына

8 июля, в День семьи, любви и верности, старший сын Валерии, Артемий Шульгин, женился на своей избраннице. Пара до последнего скрывала намерения узаконить отношения. Как рассказала Валерия в интервью порталу StarHit, о грядущей свадьбе они с мужем узнали за день до нее: «Позвонил 7 июля и ошарашил новостью: «Мы с Наташей расписываемся завтра, в День семьи, любви и верности!» О существовании этой девочки знали, но думали, что они просто дружат. Она не раз была в гостях и даже на юбилее Йоси присутствовала. Но разговоры о совместном будущем и тем более о браке никогда не поднимались. Конечно, порадовались и в то же время опешили. «Тема, мы не сможем приехать. У нас концерт, который нельзя отменить», — объяснила сыну. Тот спокойно ответил: «Мам, ничего страшного. Потом посидим». В итоге зарегистрировали отношения, а затем пообедали с друзьями в ресторане». Артемий и Наталья познакомились во время учебы, девушка на год моложе своего избранника. По словам Валерии, она полностью одобряет выбор сына: «Несколько раз я даже говорила сыну: «Вот бы тебе такую же жену, как Наталья, — умную, воспитанную». Наверное, сработала материнская интуиция».