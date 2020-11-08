Утяшева в сияющем корсете блеснула стройными ногами в шортах из кожи: «Куколка»

Ляйсан Утяшева для многих является образцом для подражания. Рождение двоих детей практически не отразилось на фигуре гимнастки. Супруга Павла Воли смело примеряет эффектные мини и облегающие наряды. На одном из последних видео на ее странице в Instagram Ляйсан предстала в сияющем черном корсете и блеснула стройными ногами в шортах из кожи. В ролике Ляйсан готовится к съемкам новой программы и танцует со своим коллегой. Позже гимнастка надела белые свободные брюки и добавила к образу несколько украшений. К корсету с герметичным декольте звезда подобрала крупный кулон.