Утяшева в сияющем корсете блеснула стройными ногами в шортах из кожи: «Куколка»
Фото: @liasanutiasheva / Instagram
Ляйсан Утяшева для многих является образцом для подражания. Рождение двоих детей практически не отразилось на фигуре гимнастки. Супруга Павла Воли смело примеряет эффектные мини и облегающие наряды. На одном из последних видео на ее странице в Instagram Ляйсан предстала в сияющем черном корсете и блеснула стройными ногами в шортах из кожи. В ролике Ляйсан готовится к съемкам новой программы и танцует со своим коллегой. Позже гимнастка надела белые свободные брюки и добавила к образу несколько украшений. К корсету с герметичным декольте звезда подобрала крупный кулон.
Фолловеры остались в восторге от нового образа Ляйсан и написали десятки восторженных комментариев: «Леся, красотка! Прическа огонь!», «Блин, такая куколка. Просто вообще не понимаю, такая всегда разная», «Куколка», «Невероятная! Умная! Стильная!Шикарная! Стильная! Как же Павлу повезло с Вами!», «Красавица», «Ляйсан шикарная», «Красивая невероятно», «Красавица наша», «Шикарная красотка», «Самая идеальная».
Фото: @liasanutiasheva / Instagram
К слову, недавно мы писали, как Ляйсан Утяшева рассмешила вечерним образом с полотенцем на голове: «Королева дома!». 35-летняя гимнастка поделила эффектным снимком, сделанным на домашней кухне.
Фото и видео: @liasanutiasheva / Instagram
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