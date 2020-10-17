Ляйсан Утяшева рассмешила вечерним образом с полотенцем на голове: «Королева дома!»
Фото: @liasanutiasheva / Instagram
Ляйсан Утяшева для многих является образцом для подражания. Рождение двоих детей практически не отразилось на фигуре гимнастки. Супруга Павла Воли смело примеряет эффектные мини и облегающие наряды. На одной из последних фотографий на ее странице в Instagram Ляйсан предстала в вечернем платье цвета алой розы и с полотенцем на голове. Шею гимнастки украсила подвеска с бриллиантами. В таком стильном образе звезда сделала эффектный снимок на кухне, подписав его: «Мой домашний #look. Я — женщина, а не посудомойка. Обожаю готовить (вы знаете), но после любого завтрака/обеда/ужина остаются горы посуды... стоять перемывать... нет ни времени, ни желания. Да и зачем??? Возможно для кого-то это некий способ расслабиться и помедитировать... но не для меня))».
Фолловеров рассмешил новый образ гимнастки, и они написали: «Разве можно быть настолько очаровательной и безупречной», «Красавица», «Вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами!», «Очень класное платье утебя Ляйсан ты в нем просто красавица», «Не поверю. Вы красотка и все успеваете», «Шикарная!!!», «Королева дома», «Шикарная женщина», «Красотка, всем желаю так передвигаться по кухне, исключительно в таком виде))))».
Фото: @liasanutiasheva / Instagram
К слову, недавно мы писали, как Павел Воля и Ляйсан Утяшева показали эффектное совместное фото. Супруги решили спародировать самую крутую супружескую пару.
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Фото: @liasanutiasheva / Instagram
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