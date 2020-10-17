Ляйсан Утяшева рассмешила вечерним образом с полотенцем на голове: «Королева дома!»

Ляйсан Утяшева для многих является образцом для подражания. Рождение двоих детей практически не отразилось на фигуре гимнастки. Супруга Павла Воли смело примеряет эффектные мини и облегающие наряды. На одной из последних фотографий на ее странице в Instagram Ляйсан предстала в вечернем платье цвета алой розы и с полотенцем на голове. Шею гимнастки украсила подвеска с бриллиантами. В таком стильном образе звезда сделала эффектный снимок на кухне, подписав его: «Мой домашний #look. Я — женщина, а не посудомойка. Обожаю готовить (вы знаете), но после любого завтрака/обеда/ужина остаются горы посуды... стоять перемывать... нет ни времени, ни желания. Да и зачем??? Возможно для кого-то это некий способ расслабиться и помедитировать... но не для меня))».