passion.ru

Ляйсан Утяшева рассмешила вечерним образом с полотенцем на голове: «Королева дома!»

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Ляйсан Утяшева

Фото: @liasanutiasheva / Instagram

35-летняя гимнастка поделила эффектным снимком, сделанным на домашней кухне.

Ляйсан Утяшева для многих является образцом для подражания. Рождение двоих детей практически не отразилось на фигуре гимнастки. Супруга Павла Воли смело примеряет эффектные мини и облегающие наряды. На одной из последних фотографий на ее странице в Instagram Ляйсан предстала в вечернем платье цвета алой розы и с полотенцем на голове. Шею гимнастки украсила подвеска с бриллиантами. В таком стильном образе звезда сделала эффектный снимок на кухне, подписав его: «Мой домашний #look. Я — женщина, а не посудомойка. Обожаю готовить (вы знаете), но после любого завтрака/обеда/ужина остаются горы посуды... стоять перемывать... нет ни времени, ни желания. Да и зачем??? Возможно для кого-то это некий способ расслабиться и помедитировать... но не для меня))».

Фолловеров рассмешил новый образ гимнастки, и они написали: «Разве можно быть настолько очаровательной и безупречной», «Красавица», «Вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами!», «Очень класное платье утебя Ляйсан ты в нем просто красавица», «Не поверю. Вы красотка и все успеваете», «Шикарная!!!», «Королева дома», «Шикарная женщина», «Красотка, всем желаю так передвигаться по кухне, исключительно в таком виде))))».

Ляйсан Утяшева и Павел Воля

Фото: @liasanutiasheva / Instagram

К слову, недавно мы писали, как Павел Воля и Ляйсан Утяшева показали эффектное совместное фото. Супруги решили спародировать самую крутую супружескую пару.

А вам понравилось новое фото Ляйсан Утяшевой? Делитесь своим мнением в комментариях!

Фото: @liasanutiasheva / Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!