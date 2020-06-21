«Женщина-кошка»: Ляйсан Утяшева примерила дерзкий образ для новой фотосессии

«Пожар», «Нереально красиво! Просто космос», «Очень офигенная, сексуальная и красивая мама, и жена, и просто девушка», «Какая крутая! 🔥 На все сто реализуете свои таланты!», «Все модельки нервно курят в сторонке)))) прекрасные сьемки! )) Лейсан - человек , которая сделала себя тяжелейшим трудом и упорством. Умничка!!!», «Женщина кошка», «Ну до чего же Вы красивая!!!», «Вау.... Ноги бесконечные!», «Ляся крутая. Здоровья вам, успехов и всего самого наилучшего», — восхищаются фолловеры.

Отметим, что не так давно Ляйсан Утяшева призналась подписчикам, что наконец-то достигла своего идеального веса: «1️⃣ этап: отказалась от промышленного сахара, мучного, сладких соков, газировок, перекусов, снэков, консервантов, жаренного... Пищевая привычка формируется в течение месяца ... тут важно поставить цель и к ней идти, не искать причин и не перекладывать ответственность на третьих лиц ... дождаться первых результатов и дорожить ими! ⠀ 2️⃣этап: удержать результат и добавить физуху💪🏻 ⠀ 3️⃣ этап: наладить эмоциональный фон, сон и не заедать стресс! Еда кормит наше тело, а не эмоции. Важно не сорваться‼️ И тогда все ок!!!».

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