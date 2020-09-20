Ляйсан Утяшева отрастила волосы и стала точной копией Анджелины Джоли
Фото: @liasanutiasheva / Instagram
На своей странице в Instagram Ляйсан часто публикует трогательные и нежные фото с супругом и домашними питомцами. Однако иногда спортсменка размещает и редкие фотографии с рабочих съемок. В одном из последних постов Ляйсан поделилась видео с кастинга в Казани для нового шоу. Супруга Павла Воли выбрала для мероприятия ослепительные наряд — экстракороткое платье-футляр цвета жемчуга, к которому подобрала серебряную цепь-чокер, крупное кольцо и открытые туфли с глиттером. К вечернему образу телеведущей сделали соответствующий макияж с угольно-черным smokey eyes и глянцевым блеском на губах. На видео заметно, как у Ляйсан заметно отрасли волосы — идеально выпрямленные пряди доходят до самой поясницы.
Пользователи Сети восхитились не только элегантным аутфитом Ляйсан, но и нашли ее необычное сходство на видео с американской актрисой Анджелиной Джоли, назвав ее точной копией: «На Джоли похожа», «На Джоли здесь очень похожи», «Какая вы красивая», «Вы бомба с длинным волосами! люблю», «Как красиво длинные волосы», «С длинными волосами Ляйсан шикарна!», «В какой то момент, я думала, что смотрю на Джоли», «Красавица! Умница! Обожаю Вас!».
Ранее мы рассказывали, как Ляйсан Утяшева в тренче вместо платья показала нежное фото с супругом. Ляйсан Утяшева показала чувственный кадр из совместной с супругом съемки и собрала сотни комплиментов. 35-летняя спортсменка позирует в соблазнительном образе и в объятиях Павла Воли.
Фото и видео: Instagram Ляйсан Утяшевой
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