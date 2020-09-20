Ляйсан Утяшева отрастила волосы и стала точной копией Анджелины Джоли

Пользователи Сети восхитились не только элегантным аутфитом Ляйсан, но и нашли ее необычное сходство на видео с американской актрисой Анджелиной Джоли, назвав ее точной копией: «На Джоли похожа», «На Джоли здесь очень похожи», «Какая вы красивая», «Вы бомба с длинным волосами! люблю», «Как красиво длинные волосы», «С длинными волосами Ляйсан шикарна!», «В какой то момент, я думала, что смотрю на Джоли», «Красавица! Умница! Обожаю Вас!».

Ранее мы рассказывали, как Ляйсан Утяшева в тренче вместо платья показала нежное фото с супругом. Ляйсан Утяшева показала чувственный кадр из совместной с супругом съемки и собрала сотни комплиментов. 35-летняя спортсменка позирует в соблазнительном образе и в объятиях Павла Воли.