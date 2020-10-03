Мистер и миссис Воляшевы: Павел Воля и Ляйсан Утяшева показали эффектное совместное фото
Фото: www.instagram.com/pavelvolyaofficial/?hl=ru
Павел Воля и Ляйсан Утяшева вообразили себя легендарной парой – мистером и миссис Смит в исполнении Брэда Питта и Анджелины Джоли. Получилось отлично — ребята круто вписались в образ, удивили поклонников и получили от них множество восторженных комментариев.
Воля выложил в своем Instagram очень эффектную совместную фотографию со своей супругой. Пара позирует на фоне элитного автомобиля бронзового цвета. Оба элегантно одеты и, конечно, в стильных солнцезащитных очках.
«Мистер и миссис Воляшевы. Возвращение», – в своем репертуаре подписал фотографию Павел Воля.
Фото как постер к боевику вызвало бурный восторг среди подписчиков.
«Красивая пара. Вас всегда приятно видеть и слышать», «Вот в первые написала комент вам! Вы и правда идеальная пара, надо ж так😍😘Счастья вам», «Классные 👍👍👍👍Счастья вам огромного и безграничного», «Какая у вас крутая Фамилия! Чего же вы ее так долго скрывали?», «Вы такие красавчики! Обожаю вашу пару! Настолько дополняете друг друга, идеальней,не бывает!», — с восхищением пишут поклонники.
Фото и видео: Instagram Павла Воли
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