Мистер и миссис Воляшевы: Павел Воля и Ляйсан Утяшева показали эффектное совместное фото

Павел Воля и Ляйсан Утяшева вообразили себя легендарной парой – мистером и миссис Смит в исполнении Брэда Питта и Анджелины Джоли. Получилось отлично — ребята круто вписались в образ, удивили поклонников и получили от них множество восторженных комментариев.

Воля выложил в своем Instagram очень эффектную совместную фотографию со своей супругой. Пара позирует на фоне элитного автомобиля бронзового цвета. Оба элегантно одеты и, конечно, в стильных солнцезащитных очках.