«Десять лет прожила в страхе»: Ляйсан Утяшева эмоционально рассказала о домашнем насилии

«Я не хочу делать из своего папы демона, но за десять лет я насмотрелась. Я все детство прожила в страхе от того, что опять придет нетрезвый папа, и снова начнется. Когда мне было десять, я сказала маме: "Мы должны убежать". Мама переживала о том, что подумают люди, и говорила, что его любит, что мы должны ему помочь. <...> Она сидела с холодным мясом из морозилки каждое утро, скрывала, а я все видела и слышала. Когда я подняла руку на собственного отца, защищая маму, это уже был перебор. У меня рука была, как во сне, когда ты бежишь от монстра, а ноги тяжелеют. Рука у меня была такая тяжелая, что я сломала булаву, которую держала, а мне только ее из Японии привезли. Она дорого стоит, мы живем в однокомнатной квартире... <...> Папа был святым человеком, пока работал учителем истории. Когда он занялся бизнесом, у него не получилось, это его поломало», — рассказала она в Youtube-шоу «Света вокруг света».

Напомним, что сейчас Ляйсан Утяшева счастлива в браке с шоуменом Павлом Волей. У супругов подрастают двое детей — семилетний Роберт и пятилетняя София.