Ляйсан Утяшева в коротком топе и косухе показала чувственные фото, сделанные супругом
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Фото: Instagram
Ляйсан Утяшева показала серию черно-белых фото со съемки, в которой в роли фотографа выступал ее супруг Павел Воля. 34-летняя спортсменка и ведущая примерила чувственный образ и похвасталась подтянутым прессом.
Утяшева позирует в объемной черной косухе с грубой металлической фурнитурой. Образ дополнен топом с декольте и чокером на шее. На другом снимке звезда примерила куртку с длинной бахромой в лучших традициях кантри-стиля и подчеркнула рельефный пресс джинсами с ультранизкой посадкой и кроп-топом. Ляйсан рассказала, что фото сделал муж.
Спортсменка часто делится фотографиями из семейного архива в своем Instagram. Ранее мы рассказывали, как трогательно Утяшева поздравила супруга с Днем рождения, признавшись ему в любви. Подробнее об этом и других новостях из жизни звездной пары читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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