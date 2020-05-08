Ляйсан Утяшева в коротком топе и косухе показала чувственные фото, сделанные супругом

Спортсменка часто делится фотографиями из семейного архива в своем Instagram. Ранее мы рассказывали, как трогательно Утяшева поздравила супруга с Днем рождения, признавшись ему в любви. Подробнее об этом и других новостях из жизни звездной пары читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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