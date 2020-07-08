Длинные ноги, открытое плечо: 35-летняя Ляйсан Утяшева похвасталась идеальной фигурой в задорной фотосессии
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
35-летняя Ляйсан Утяшева поделилась в социальной сети новой задорной фотографией. На снимке гимнастка позирует в ярких туфлях-лодочках, шортах топе и легкой рубашке с приспущенным плечом.
«Нереальный кайф, когда ты знаешь себя, понимаешь какие продукты питания тебе вредят, задерживают воду (например, колбаса)... Упражнения, которые точно тебе подходят, работают и нравятся! ⠀ За время карантина у нас было время и на пищевое хулиганство, и на тотальную лень, принятие себя, но как бы мы себя не уговаривали начать с понедельника, тело любит, когда им занимаются здесь и сейчас, тело — наш #BIGБосс! Плохо ему и как побочка, накопившаяся усталость, агрессия, бессонница и так далее...», — подписала Ляйсан фото, призвав всем начать заниматься спортом.
Сама спортсменка за последнее время значительно похудела, хотя и так не страдала от лишних кило. Ранее она отметила, что вернулась к своей идеальной форме, которая у нее была до родов.
«Ну и красавица», «Очень красивая женщина», «Вы очень красивая», «Вы такая милая», — написали Утяшевой под фото. Но нашлись и те, кто раскритиковал ее худобу. «Вы очень похудели. Одни кости. Хотите, чтобы все такими были? Думаете, это красиво?», «Ноги — мослы», —посыпалась критика.
А на чьей вы стороне? Вам нравится фигура Ляйсан?
Фото и видео: Instagram Ляйсан Утяшевой, Anatoly Lomohov/ Global Look press
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