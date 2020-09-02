Ляйсан Утяшева в тренче вместо платья показала нежное фото с супругом
Фото: Instagram @liasanutiasheva
Утяшева нарядилась в классический тренч холодного бежевого оттенка, который использовала вместо платья. Градус соблазнительности повышает кокетливый прием: гимнастка оставила пуговицы расстегнутыми, завязав только пояс. Из дополнений — лишь лаконичные серьги. Павел позирует в расслабленном образе total white, нежно обнимая возлюбленную. Фолловеров эффектный снимок не оставил равнодушными. «Вы самая красивая пара», «Вы такие волшебные!», «На этом фото вы, Ляйсан, на свою маму похожи», «Как всегда шикарны и бесподобны», «Хорошо смотритесь вместе», «Чувствуется любовь между вами» — пишут в комментариях.
Напоминаем, что Павел Воля и Ляйсан Утяшева в браке с 2012 года. Романтические отношения в паре завязались не сразу — все началось с крепкой дружбы, которая переросла в любовь и тайную свадьбу. Подробнее о секретах счастливой и крепкой семьи звездных супругов читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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