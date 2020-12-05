Ляйсан Утяшева дала жару и растянулась круче Виктории Бекхэм: «Из России с любовью»

Напомним, что Павел и Ляйсан поженились осенью 2012 года. Ляйсан рассказывала, что ее будущий муж стал ей самым близким человеком, когда ушла из жизни ее мама (Зульфия Утяшева умерла в марте того 2012-го от сердечного приступа, — прим. ред.). У супругов растут двое детей: 7-летний Роберт и 5-летняя София.

К слову, недавно мы писали, как Ляйсан Утяшева опубликовала нежное и романтичное видео с мужем. В условиях пандемии паре пришлось пригласить фотографа домой и провести сессию.