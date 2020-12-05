Ляйсан Утяшева дала жару и растянулась круче Виктории Бекхэм: «Из России с любовью»
Фото: @liasanutiasheva / Instagram
Ляйсан Утяшева для многих является образцом для подражания. Рождение двоих детей практически не отразилось на фигуре гимнастки. Супруга Павла Воли смело примеряет эффектные мини и облегающие наряды. На одном из последних видео на ее странице в Instagram Ляйсан предстала в необычном аутфите — уютном домашнем костюме с клетчатым рождественским принтом и полотенцем на голове. В ролике гимнастка написала: «Из России с любовью». Звезда дала жару и продемонстрировала восхитительную растяжку, бросив вызов основателю челленджа Виктории Бекхэм.
Напомним, что Павел и Ляйсан поженились осенью 2012 года. Ляйсан рассказывала, что ее будущий муж стал ей самым близким человеком, когда ушла из жизни ее мама (Зульфия Утяшева умерла в марте того 2012-го от сердечного приступа, — прим. ред.). У супругов растут двое детей: 7-летний Роберт и 5-летняя София.
К слову, недавно мы писали, как Ляйсан Утяшева опубликовала нежное и романтичное видео с мужем. В условиях пандемии паре пришлось пригласить фотографа домой и провести сессию.
Фото: @liasanutiasheva / Instagram
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