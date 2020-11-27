«Будни в самоизоляции»: Ляйсан Утяшева опубликовала нежное и романтичное видео с мужем

Ляйсан Утяшева поделилась нежным романтическим видео с мужем Павлом Волей. Она поделилась своими опасениями – коронавирусом они не болели и не слишком хотят, поэтому и фотографа позвали домой:

«Выкручиваемся, как можем. Мы не переболели и очень не хотим, поэтому делаем все, что можем, сохраняя здоровый позитив. Минимизировали посещение ресторанов, походы в гости, фотостудии и т.д. Поэтому пригласили фотографа домой и организовали съёмочную площадку с фоном и светом в гостиной... заранее все сдали тесты, на съёмке соблюдали все меры предосторожности», – рассказывает Ляйсан.

Поклонники поздравили пару с недавней годовщиной и сделали комплименты:

«Какие вы классные», «Очень нравится ваша пара! Ум и красота!», «Бомбическая фотосессия», «Вы потрясающая пара)))», «Какая вы красивая пара», «Балдею от вас)) классные», «Как же Павлу повезло!!!», «Какие Вы ВМЕСТЕ красивые. И счастье от того, что Вы есть друг у друга так и брызжет во все стороны. Длите это счастье и восторг», «Вы прям идеальная пара. Гибкое тело и извилистый мозг», «Красота спасет мир!».