У 67-летней Елены Степаненко роман с молодым ухажером?

Елена Степаненко тяжело переживала развод с Евгением Петросяном. Вначале, после ухода мужа, она даже в пала в депрессию. В недавнем интервью Петросян рассказал, что у него были причины для развода и он предлагал четвертой супруге расстаться мирно, без скандалов. «Но она захотела войны», — сказал юморист.

Об избраннице пожилого экс-супруга Елена Степаненко отзывалась нелицеприятными словами: «После 74 лет мужчин тянет к марамойкам», — говорила она.

Артист также не стал скрывать, что состоит в отношениях со своей пятой молодой женой, 31-летней Татьяной Брухуновой больше 10 лет. Весной у пары родился сын, названный в честь деда Ваганом. Но ни Елена Степаненко, ни 52-летняя дочь Петросяна Викторина не верят, что артист является биологическим отцом малыша.

О своей прошлой жизни Елена Степаненко теперь говорит так: «Я закрыла дверь в прошлое».