У 67-летней Елены Степаненко роман с молодым ухажером?
Фото: www.instagram.com/esheneve4er/
За последние два года в жизни Елена Степаненко произошло много событий: она рассталась с Евгением Петросяном после 33 лет брака, заметно похорошела и запустила собственное шоу на ТВ. А теперь в окружении артистки эстрады говорят, что у нее личная жизнь тоже начала налаживаться. Как сообщает издание Kleo, у 67-летней Елены Степаненко роман с молодым ухажером.
Артистка получает от мужчины по имени Евгений подарки, ходит с ним на свидания и принимает ухаживания. Но, уточняют в ее окружении, к серьезным отношениям она пока не готова и сосредоточена на работе.
Елена Степаненко тяжело переживала развод с Евгением Петросяном. Вначале, после ухода мужа, она даже в пала в депрессию. В недавнем интервью Петросян рассказал, что у него были причины для развода и он предлагал четвертой супруге расстаться мирно, без скандалов. «Но она захотела войны», — сказал юморист.
Об избраннице пожилого экс-супруга Елена Степаненко отзывалась нелицеприятными словами: «После 74 лет мужчин тянет к марамойкам», — говорила она.
Артист также не стал скрывать, что состоит в отношениях со своей пятой молодой женой, 31-летней Татьяной Брухуновой больше 10 лет. Весной у пары родился сын, названный в честь деда Ваганом. Но ни Елена Степаненко, ни 52-летняя дочь Петросяна Викторина не верят, что артист является биологическим отцом малыша.
О своей прошлой жизни Елена Степаненко теперь говорит так: «Я закрыла дверь в прошлое».
Фото и видео: Instagram Елены Степаненко, East News
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