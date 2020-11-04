«Советуем провести ДНК-тест»: дочь и экс-жена Петросяна сомневаются, что он мог стать отцом в 75 лет

В сентябре, в день своего 75-летия Евгений Петросян удивил поклонников новостью о том, что у него родился сын. Артист показал фото с наследником, которого назвал в честь своего отца Ваганом.

Но поклонники пары Петросян-Брухунова засомневались, что Татьяна сама родила малыша, ведь ее никто не видел с животом. В комментариях подписчики попросили Татьяну показать хотя бы одно фото с животом, на что она ответила категоричным отказом. Она лишь отметила, что это было непростое время, когда приходилось маскироваться.

Бывшая супруга артиста Елена Степаненко сомневается, что ее пожилой бывший муж может быть биологически отцом маленького Вагана.

В интервью «Комсомольской правде» представитель Елены Степаненко отметил: «Сама она родила или нет, но у нас вопрос: кто отец?».

Согласна с ней и 52-летняя дочь Петросяна Викторина (родилась в первом браке артиста). «Она не верит, что в 75 лет ее отец мог зачать. Юридически он отец ребенка, но, согласитесь, может ли человек с возрастными заболеваниями стать отцом? Мы разговаривали с репродуктологами и оказалось, что возрастные пары давно применяют донорские клетки. Часто врач с женой не ставят пожилого отца в известность, чтобы не расстраивать. Брухунова темнила и отрицала рождение ребенка, и мы не ждем от нее правды. А Евгению Вагановичу для спокойствия советуем провести ДНК-тест!», — рассказали знакомые Викторины Петросянц.

Охранник торгового центра, где весной, до пандемии, часто бывал Петросян с супругой, также в интервью «КП» рассказал, что ни разу не видел у нее живота.

Напомним, Татьяна Брухунова сначала была помощницей артиста, а после стала его пятой супругой.