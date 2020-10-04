Милана Тюльпанова примерила эффектное мини цвета лайма: «Немного Кардашьян»

Фолловеры похвалили Милану за стильный сияющий образ и написали десятки комментариев о ее красоте: «Милана, дорогая ты как всегда супер выглядишь и маска отличная. Обязательно попробую ее», «Очень крутая», «Красавица», «Милана вы просто потрясающе выглядите», «Милана какая ты красивая, смотрю на тебя и восхищаюсь», «Какая крутая масочка, теперь я знаю с какой маской буду снимать сторисы», «Какая красивая масочка, обязательно ее попробую, и буду пользоваться ей всегда», «Уже попробовала на себе этот эффект, так понравилось маска. Ты очень милая на видео, макияж огонь», «Вы такая была хорошенькая».

К слову, недавно мы рассказывали, как Тюльпанова с разбитой губой вмешалась в конфликт экс-возлюбленных Тимати: «За Шишкову». 27-летняя экс-супруга Александра Кержакова опубликовала провокационное фото в Сети.

А тебе понравился новый образ Миланы Тюльпановой? Делись своим мнением в комментариях!