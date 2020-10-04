Милана Тюльпанова примерила эффектное мини цвета лайма: «Немного Кардашьян»
Фото: @milana_tulpanova / Instagram
Телеведущая и блогер Милана Тюльпанова нередко публикует в Сети фотографии, на которых она предстает перед фолловерами в модных образах и с ярким макияжем. Первые выходные октября Милана решила провести вне дома и поделилась с подписчиками вечерним аутфитом, который собрала сама. Девушка примерила эффектное мини цвета лайма и показала сделанное в зеркале селфи в Stories на своей странице в Instagram. На фото можно рассмотреть роскошный интерьер ванной комнаты модели — в белоснежной комнате немало золотых предметов декора и помпезной мебели. Особое внимание привлекает зеркало, расположенное напротив того, где сделала фото Милана.
Фото: @milana_tulpanova / Instagram
К фото с эффектным образом Милана написала: «Дала немного Кардашьян». Кроме того, телеведущая показала, какой вечерний макияж сделала для выхода в свет и поделилась радостной новостью — девушка создала собственную «маску» для Instagram: «У меня вышла новая маска , скромно мы ее решили назвать “tulpanova". Моя маска , к слову, умеет такие штучки: - выравнивает твой тон кожи, - добавляет пикантности к каждой твоей сторис, - увеличивает губы и уменьшает нос, - добавляет персиковый румянец на щечки, - убирает мешки под глазами».
Фолловеры похвалили Милану за стильный сияющий образ и написали десятки комментариев о ее красоте: «Милана, дорогая ты как всегда супер выглядишь и маска отличная. Обязательно попробую ее», «Очень крутая», «Красавица», «Милана вы просто потрясающе выглядите», «Милана какая ты красивая, смотрю на тебя и восхищаюсь», «Какая крутая масочка, теперь я знаю с какой маской буду снимать сторисы», «Какая красивая масочка, обязательно ее попробую, и буду пользоваться ей всегда», «Уже попробовала на себе этот эффект, так понравилось маска. Ты очень милая на видео, макияж огонь», «Вы такая была хорошенькая».
К слову, недавно мы рассказывали, как Тюльпанова с разбитой губой вмешалась в конфликт экс-возлюбленных Тимати: «За Шишкову». 27-летняя экс-супруга Александра Кержакова опубликовала провокационное фото в Сети.
А тебе понравился новый образ Миланы Тюльпановой? Делись своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @milana_tulpanova / Instagram
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