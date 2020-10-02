Тюльпанова и Погребняк устроили «кровавую драку» в центре Москвы
Фото: @milana_tulpanova / Instagram
Только 1 октября мы писали, что после конфликта между экс-возлюбленными рэпера Тимати Анастасии Решетовой и Алены Шишковой модель Милана Тюльпанова вмешалась в ситуацию и разместила в Stories неожиданное селфи с подписью «#зашишкову». На фото девушка позировала с «разбитым» лицом — у нее сильно разбиты бровь и губы, из которых видна кровь. Милана не уточнила макияж ли это или правда, однако специально использовала бьюти-фильтр, ее разработки. Однако чуть позже после размещения Миланом Stories в Сети появилось новое провокационное фото — и на этот раз от 31-летней модели Марии Погребняк.
Мария разместила в Сети фото и видео, на которых можно увидеть сильный ушиб с кровоподтеками рядом с глазом. В ролике модель попросила фолловеров не волновать о ее здоровье и сказала, что уже все в порядке. Чуть позже в Сети начали обсуждать возможную «драку» между Марией и Миланой. Как сообщает издание StarHit, в Москве уже появились очевидцы «кровавой схватки» моделей с доказательствами события.
Прохожие сняли видео процесса на Сухаревской площади, на котором видно, как Милана толкает Марию на асфальт и «бьет» ногой в живот. Девушки пока никак не прокомментировали ситуацию и предпочитают сохранять молчание.
К слову, недавно мы рассказывали, как 26-летнюю Милану Тюльпанову раскритиковали за «переделанный» нос и слишком пухлые губы. Девушка показала красивый макияж — и нарвалась не только на комплименты, но и на критику.
А что ты думаешь о новых фото Марии Погребняк и Миланы Тюльпановой? Делись своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @milana_tulpanova, @mariapoga / Instagram_
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