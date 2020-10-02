Тюльпанова и Погребняк устроили «кровавую драку» в центре Москвы

Прохожие сняли видео процесса на Сухаревской площади, на котором видно, как Милана толкает Марию на асфальт и «бьет» ногой в живот. Девушки пока никак не прокомментировали ситуацию и предпочитают сохранять молчание.

К слову, недавно мы рассказывали, как 26-летнюю Милану Тюльпанову раскритиковали за «переделанный» нос и слишком пухлые губы. Девушка показала красивый макияж — и нарвалась не только на комплименты, но и на критику.

А что ты думаешь о новых фото Марии Погребняк и Миланы Тюльпановой? Делись своим мнением в комментариях!