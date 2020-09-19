Милана Тюльпанова заступилась за Любовь Успенскую, которую обвиняют в том, что она плохая мать

Телеведущая и блогер Милана Тюльпанова решила заступиться за звездную мать и потребовала от публики прекратить нападки на певицу.

«Каждая мама любит своего ребёнка безусловной любовью, какой бы он ни был, вы это знаете не хуже меня. Поэтому, вместо того, чтобы сейчас накидываться как коршуны на Любовь Залмановну, которая вне всяких сомнений является целой эпохой в музыкальной индустрии? близкой и понятной каждому в нашей стране, лучше просто пожелайте ей мужества и терпения в этой непростой ситуации. Не всегда и далеко не всегда родители виноваты в поступках своих уже взрослых детей, тем не менее, в этой ситуации лучшее, что вы можете сделать, пусть и виртуально — оказать поддержку. И дай Бог, все наладится, я в это верю и мы делаем все для этого возможное», — написала ведущая на своей странице в Инстаграм.

Подписчики Миланы полностью разделяют ее мнение: «Желтая пресса, на то и желтая. А сейчас осень, обострение. Не обращайте внимания, у Любови есть преданные друзья и поклонники, уверена, они поддерживают ее, даже на расстоянии», «Очень верные слова! Пусть все наладится!», «Согласна, ситуация не из лёгких, к сожалению у нас любят обсуждать всех, не зная на самом деле правду», — оставляют комментарии поклонники Тюльпановой.

Татьяна Плаксина — дочь певицы Любови Успенской и ее четвертого мужа, бизнесмена Александра Плаксина. Этой зимой девушка неожиданно появилась в эфире шоу на телеканале НТВ и обвинила мать в плохом к себе отношении. Сама Любовь слова дочери опровергает. После скандального эфира наследница исполнительницы хита «Кабриолет» заявила, что журналисты заставили ее оговорить мать, и уехала к отцу в США.