Тюльпанова с разбитой губой вмешалась в конфликт экс-возлюбленных Тимати: «За Шишкову»

Напомним, что ранее после опубликованного Шишковой поста, Настя Решетова, последняя возлюбленная Тимати и мама его сына Ратмира, ответила Алене на серьезные обвинения. Решетова на эти слова отреагировала остро и написала ответ в Stories. Она заявила, что никому не позволит порочить свою репутацию. Девушка заявила, что она познакомилась с Тимати, когда Алисе было четыре месяца, и в отношениях на то момент он уже не состоял. Она заявила, что они с Тимуром много раз говорили Алене о ситуации, и она не знает, зачем та написала об изменах.

К слову, недавно мы рассказывали, как 26-летнюю Милану Тюльпанову раскритиковали за «переделанный» нос и слишком пухлые губы. Девушка показала красивый макияж — и нарвалась не только на комплименты, но и на критику.

А что ты думаешь о конфликте Шишковой и Решетовой? Делись своим мнением в комментариях!