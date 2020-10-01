Тюльпанова с разбитой губой вмешалась в конфликт экс-возлюбленных Тимати: «За Шишкову»
Фото: @milana_tulpanova / Instagram
После конфликта между экс-возлюбленными рэпера Тимати Анастасии Решетовой и Алены Шишковой модель Милана Тюльпанова вмешалась в ситуацию и разместила в Stories неожиданное селфи. На фото девушка позирует с «разбитым» лицом — у нее сильно разбиты бровь и губы, из которых видна кровь. Милана не уточнила макияж ли это или правда, однако специально использовала бьюти-фильтр, ее разработки. На провокационном снимке модель написала: «#зашишкову». По всей видимости, Милана приняла сторону Алены Шишковой, которая утверждает, что рэпер изменял ей еще во время беременности.
Напомним, что ранее после опубликованного Шишковой поста, Настя Решетова, последняя возлюбленная Тимати и мама его сына Ратмира, ответила Алене на серьезные обвинения. Решетова на эти слова отреагировала остро и написала ответ в Stories. Она заявила, что никому не позволит порочить свою репутацию. Девушка заявила, что она познакомилась с Тимати, когда Алисе было четыре месяца, и в отношениях на то момент он уже не состоял. Она заявила, что они с Тимуром много раз говорили Алене о ситуации, и она не знает, зачем та написала об изменах.
К слову, недавно мы рассказывали, как 26-летнюю Милану Тюльпанову раскритиковали за «переделанный» нос и слишком пухлые губы. Девушка показала красивый макияж — и нарвалась не только на комплименты, но и на критику.
А что ты думаешь о конфликте Шишковой и Решетовой? Делись своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @milana_tulpanova / Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!