От шуток на льду до семейного счастья: история любви Ковальчук и Чумакова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Роман Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук не развивался стремительно, и, может быть, в том числе поэтому их отношения в итоге стали более крепкими и нежными. Они не торопили события и смогли осознанно выстроить свою совместную жизнь так, чтобы обоим было комфортно. Юля и Алексей знали друг друга не один год, каждый строил карьеру в шоу-бизнесе: она была участницей группы «Блестящие», он вышел в финал шоу «Народный артист».
В 2007 году они вместе участвовали в шоу «Танцы на льду». Тогда, по словам певицы, искра не вспыхнула, но симпатия возникла: Алексей казался Юлии милым и неуклюжим, она подшучивала над ним, а он был только рад ее улыбкам и смеху. Совершенно по-другому Ковальчук посмотрела на Чумакова после того, как побывала на его концерте (он лично ее пригласил). «Когда я пришла на концерт, я увидела совершенного другого, зрелого, талантливого, мудрого мужчину, который для меня раскрылся с совершенно другой стороны. Тогда я поняла, что что-то начало происходить, а дальше уже как снежный ком...», — рассказала артистка в интервью PRO-Новостям.
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
Юлия Ковальчук не скрывает, что первой призналась Алексею Чумакову в любви, а не услышав в ответ взаимного признания, отреагировала спокойно. Она вообще уверяет, что только в этих отношениях впервые стала не солистом, а «второй скрипкой», позволив мужчине, не спеша и обдуманно, принимать важные решения. Почему он сделал ей предложение только спустя шесть лет после начала романа? Потому что только тогда смог предложить ей то, чего она достойна, мудро отвечает Ковальчук.
Фото: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda
Они поженились в 2013-м: просто быстро забежали в загс и расписались. «Были только мы с Юлей. Никаких свидетелей и шампанского. Смеясь, забежали в загс, поставили подписи в книге и поцеловали друг друга со словами: "Эй, ты, муж!" — "Эй, ты, жена!". Сначала моросил мелкий дождь, а когда мы вышли из загса, полил ливень. Мы добежали до машины, еще раз посмотрели на свидетельство и поехали ужинать. В этом было что-то студенческое», — рассказал Алексей «7 Дням».
Красивое торжество молодожены устроили в любимой обоими Испании, куда пригласили самых близких друзей и родных людей. «На вилле, которую мы сняли, три яруса. Это была большая каталонская усадьба, в которой просторно и много зон для уединения. Всем было легко и комфортно. Началась церемония на верхнем уровне — на мраморном балконе с потрясающим видом на море. Играл скрипичный квартет, и у гостей была возможность поболтать, пока я томила всех в ожидании. А вот основную вечеринку мы устроили внизу, на крытой площадке с бассейном. Надо сказать, что ужинать в окружении сказочных пейзажей и ароматов специально созданных букетов, вместе с близкими людьми и по поводу, которого ты очень ждешь, — это ни с чем не сравнимые ощущения!», — поделилась Юля в том же интервью.
Фото: Instagram Юлии Ковальчук
Конечно, после свадьбы все стали ждать новостей о скором пополнении в звездном семействе, но супруги молчали... Юлия и Алексей спокойно рассказывали всем, как им комфортно вдвоем, а Ковальчук заявляла, что чувствует себя по-настоящему счастливой, когда супруг посвящает ей песни, которые лично для нее сам и исполняет.
Фото: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda
В октябре 2017 года у Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук родилась дочь Амелия. «Нет в мире слов, нет эмоций, которые могут описать это новое чувство. Теперь как будто нет времени, есть необъяснимая любовь и зависимость, спасибо Боженьке, любимому и всем докторам, кто был рядом за доченьку», — сообщила певица в Instagram. Счастливый отец представил очень трогательный клип на песню «Небо в твоих глазах» с беременной женой в главной роли, а ранее вместе они появились на обложке известного журнала.
Фото: Instagram Юлии Ковальчук
Юлия и Алексей с удовольствием демонстрирует свои нежные чувства друг к другу на красных дорожках и фотографиях в соцсетях, а вот дочку предпочитают не показывать. «"Почему не показываете дочь?" Никогда не обращался к людям со схожей просьбой. Считаю этот вопрос бестактным. Но те, кто в силу собственной врожденной глупости задает такие вопросы, могут унять свое любопытство, глядя на собственных детей (дай Бог им здоровья и сил стать воспитанными людьми, в отличие от своих мам и пап», — написал певец в Instagram.
Фото: Instagram Юлии Ковальчук
Ранее в интервью Лере Кудрявцевой Алексей рассказал об особняке в Подмосковье, где проживает семья. Дом площадью около 500 квадратных метров сразу понравился обоим музыкантам, однако, супруги полностью перестроили особняк под себя, оставив только старые оконные рамы. Рассказывая об обустройстве дома, Алексей признался, что не знает, сколько зарабатывает его жена. «А Юля знает, сколько зарабатываешь ты?», — спросила ведущая программы, на что Алексей также невозмутимо ответил «нет».
Певец также рассказал, что у них с супругой нет брачного контракта, а дом оформлен на обоих. Алексей поделился своей философией насчет раздела имущества в случае развода: «Но даже если вдруг получилось, что разошлись, ты же мужик, отойди, заработаешь еще. Это моя философия».
Фото: Instagram Юлии Ковальчук
Впрочем, судя по всему, расставаться супруги не собираются, а в их семье царит идиллия. Больше фотографий Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук — в нашей галерее.
Фото: instagram, eastnews, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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