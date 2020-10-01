От шуток на льду до семейного счастья: история любви Ковальчук и Чумакова

Роман Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук не развивался стремительно, и, может быть, в том числе поэтому их отношения в итоге стали более крепкими и нежными. Они не торопили события и смогли осознанно выстроить свою совместную жизнь так, чтобы обоим было комфортно. Юля и Алексей знали друг друга не один год, каждый строил карьеру в шоу-бизнесе: она была участницей группы «Блестящие», он вышел в финал шоу «Народный артист».

В 2007 году они вместе участвовали в шоу «Танцы на льду». Тогда, по словам певицы, искра не вспыхнула, но симпатия возникла: Алексей казался Юлии милым и неуклюжим, она подшучивала над ним, а он был только рад ее улыбкам и смеху. Совершенно по-другому Ковальчук посмотрела на Чумакова после того, как побывала на его концерте (он лично ее пригласил). «Когда я пришла на концерт, я увидела совершенного другого, зрелого, талантливого, мудрого мужчину, который для меня раскрылся с совершенно другой стороны. Тогда я поняла, что что-то начало происходить, а дальше уже как снежный ком...», — рассказала артистка в интервью PRO-Новостям.