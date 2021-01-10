«Тяжело болеет»: дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии звездной мамы
Фото: @anna_zavorotnyuk / Instagram
Анна Заворотнюк решила ответить на многочисленные вопросы поклонников в рубрике «Вопросы/Ответы» на ее странице в Instagram. Девушке задали вопрос о состоянии здоровья ее мамы Анастасии Заворотнюк, и она честно ответила, что она «тяжело болеет», но вся семья верит в победу над болезнью. Кроме того, Анна впервые за долгое время рассказала о взаимоотношениях с младшей сестрой Милой. Она призналась, что «все прекрасно», девочка растет «настоящей принцессой».
Фото: @anna_zavorotnyuk / Instagram
Осенью 2019 года близкие 49-летней Анастасии Заворотнюк подтвердили, что у нее рак мозга. О страшной болезни актриса узнала после того, как решила обследоваться из-за мучивших ее сильных головных болей. Весной этого года знаменитость вышла на связь с поклонниками, а в сентябре в своем микроблоге Заворотнюк опубликовала сообщение, давая надежду поклонникам, что скоро ситуация изменится в лучшую сторону. Они пожелали своей любимице скорейшего выздоровления, а ее родным — сил и терпения.
Фото: @anna_zavorotnyuk / Instagram
Напомним, дочери популярной актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк Анне, которую поклонники считают ее копией, в январе исполнится 24 года. Девушка пытается покорить шоу-бизнес, является моделью, актрисой и блогером. Анна не только радует подписчиков своей красотой, но и рассказывает о состоянии здоровья матери, правда, не вдаваясь в подробности. Так, в одной из публикаций, Заворотнюк выразила уверенность в том, что у Анастасии и ее семьи хватит сил, чтобы победить болезнь.
К слову, недавно мы писали, как Анна Заворотнюк поразила поклонников шикарной фигурой. Девушка предстала перед подписчиками в модном черно-белом образе.
Фото: @anna_zavorotnyuk / Instagram
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