«Тяжело болеет»: дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии звездной мамы

Напомним, дочери популярной актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк Анне, которую поклонники считают ее копией, в январе исполнится 24 года. Девушка пытается покорить шоу-бизнес, является моделью, актрисой и блогером. Анна не только радует подписчиков своей красотой, но и рассказывает о состоянии здоровья матери, правда, не вдаваясь в подробности. Так, в одной из публикаций, Заворотнюк выразила уверенность в том, что у Анастасии и ее семьи хватит сил, чтобы победить болезнь.

К слову, недавно мы писали, как Анна Заворотнюк поразила поклонников шикарной фигурой. Девушка предстала перед подписчиками в модном черно-белом образе.