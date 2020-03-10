Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о ее здоровье: «Мы победим, я уверена»

Пост, который появился в блоге дочери Анастасии Заворотнюк — актрисы, завоевавшей любовь зрителей благодаря роли в сериале «Моя прекрасная няни», и борющейся за здоровье и жизнь предположительно с весны 2018-го года, — дал надежду поклонникам.

В тексте Анна рассказала о своих переживаниях за здоровье мамы, а в комментариях — о ее состоянии. По всей видимости, врачи дают положительные прогнозы.

«Все хорошо, мы боремся и молимся за ее скорейшее выздоровление», — написала она.

В ответ потерявшей самого близкого человека из-за онкологии поклоннице своей звездной мамы она написала: «Очень-очень сочувствую вашей потере, но в нашем случае все будет хорошо и мы победим, я уверена».