Дочь Заворотнюк в шикарном платье невесты покорила поклонников: «Такая красивая»

Поклонников и друзей эффектная фотосессия занменитой актрисы не оставила равнодушными. «Ты такая красивая, все фотографии прекрасны потому что на них ты», «Все красивые! Но первая — любовь», «Все невероятно красивые», «Все прекрасны, малышка», «На всех фотографиях красотка», «Анюта, все фото замечательные. Но уж если выбрать, то пусть будет 3», «Невероятная. Все шикарные, но больше понравились 1 и 3 фотографии», «Очень красивые, выбрать трудно, каждое со своим смыслом,1 мне ближе!», «А это вообще возможно? Любуюсь!», «Все прекрасны, но мне больше нравится 1», «Невозможно выбрать», «На 3 очень на маму похожа. Фото супер», «Какая шикарная», «Все красивые», «Красавица», — пишут они в многочисленных комментариях с комплиментами.

Напомним, дочери популярной актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк Анне, которую поклонники считают ее копией, в январе исполнится 24 года. Девушка пытается покорить шоу-бизнес, является моделью, актрисой и блогером. Анна не только радует подписчиков своей красотой, но и рассказывает о состоянии здоровья матери, правда, не вдаваясь в подробности. Так, в одной из публикаций, Заворотнюк выразила уверенность в том, что у Анастасии и ее семьи хватит сил, чтобы победить болезнь.