Поклонники Кети Топурии подозревают, что она снова стала мамой

Сама певица дынные слухи пока никак не прокомментировала, да и вряд ли это сделает: с момента появления сплетен о беременности звезды, та ни разу не высказалась по поводу домыслов поклонников. Тем не менее, помолвка Кети с бойфрендом Львом Деньговым, о которой тоже много судачили в сети, оказалась правдой. Певица призналась, что пара готовится к свадьбе.

О романе Кети Топурии и бизнесмена Льва Деньгова стало известно осенью прошлого года. Пара сошлась в 2019-ом. Ранее солистка A'Studio состояла в браке с бизнесменом Львом Гейхманом, от которого у нее родилась дочь Оливия. Брак просуществовал 4 года и завершился в 2017 году. После Кети пыталась строить отношения с рэпером Гуфом, но их роман продлился недолго. Топурия рассказала, что причиной разрыва стали измены исполнителя и разный образ жизни артистов. Новый роман певицы с Деньговым окутан слухами.