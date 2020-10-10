Поклонники Кети Топурии подозревают, что она снова стала мамой
Фото: Instagram/ @keti_one_official
Слухами о том, что солистка A'Studio Кети Топурия беременна от своего жениха Льва Деньгова, уже никого не удивишь. Звезда только и делает, что интригует поклонников: то появится на сцене в платье, которое скрывает все изгибы тела, то поделится загадочным селфи в Инстаграм. Преданные фанаты внимательно следят за жизнью звезды и не упускают из вида ни одну мелочь, которая могла бы подтвердить их домыслы.
На этот раз поклонники певицы обнаружили еще одну «улику» в сторис звезды: на новом видео, в котором Кети показывала дочку Оливию, подписчики обнаружили коляску для малыша. Такая модель явно не предназначена для пятилетней дочки звезды, поэтому в сети сразу же появились слухи о том, что Топурия наконец-то снова стала мамой.
Фото: Instagram/ @keti_one_official
Сама певица дынные слухи пока никак не прокомментировала, да и вряд ли это сделает: с момента появления сплетен о беременности звезды, та ни разу не высказалась по поводу домыслов поклонников. Тем не менее, помолвка Кети с бойфрендом Львом Деньговым, о которой тоже много судачили в сети, оказалась правдой. Певица призналась, что пара готовится к свадьбе.
О романе Кети Топурии и бизнесмена Льва Деньгова стало известно осенью прошлого года. Пара сошлась в 2019-ом. Ранее солистка A'Studio состояла в браке с бизнесменом Львом Гейхманом, от которого у нее родилась дочь Оливия. Брак просуществовал 4 года и завершился в 2017 году. После Кети пыталась строить отношения с рэпером Гуфом, но их роман продлился недолго. Топурия рассказала, что причиной разрыва стали измены исполнителя и разный образ жизни артистов. Новый роман певицы с Деньговым окутан слухами.
Фото и видео: Instagram Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!