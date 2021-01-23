Тодоренко ответила хейтерам на критику воспитания сына: «Я — экстремальная мамаша»
Фото: @reginatodorenko / Instagram
Уже несколько недель Регина Тодоренко вместе с мужем и сыном отдыхает на Бали. Семья активно проводит каждый день, занимаясь серфингом, путешествуя по острову, забираясь на опасную высоту в водопаде. Звезда делится красочными фото и видео досуга на своей странице в Instagram, чем вызвала осуждение у фолловеров. По их мнению, телеведущая ведет слишком экстремальный образ жизни. После волны критики неправильного воспитания сына Регина решила жестко ответить хейтерам и написала в Сети откровенный пост, в котором рассказала о главных ценностях в жизни и важности правильного примера для поражения.
«Я — экстремальная мамаша) Часто мне пишут: «Подумай о сыне». Так я вот и думаю, что мое бесстрашие, страсть к изучению чего-то нового(пускай иногда опасного) обязательно поможет в будущем развить в Михаиле такие важные для мужчины качества, как смелость, храбрость и умение рисковать. И конечно, приятным бонусом станет, если когда-то покоряя всей семьей Эверест, сын скажет: «Мам, какая же ты у меня крутая. Я горжусь своей мамой». Только собственным примером мы воспитываем наших детей). Кстати, у меня всегда в детстве был пример для подражания. Как думаете, кто этот человек?)» — написала Регина.
Фото: @reginatodorenko / Instagram
Напомним, что первенец Регины Тодоренко и Влада Топалова родился в декабре 2018 года, через несколько недель после того, как они расписались в загсе. Пышную свадьбу в Италии влюбленные устроили, когда Мише исполнилось полгода.
К слову, недавно мы писали, как Регина Тодоренко очаровала поклонников нежным и искренним фото с двухлетним сыном. Знаменитая ведущая телепередачи «Орел и решка» Регина Тодоренко, которая отдыхает на индонезийском острове Бали вместе с мужем, певцом Владом Топаловым, и сыном Михаилом, выложила трогательное фото с малышом
Фото и видео: @reginatodorenko / Instagram
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