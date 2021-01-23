Тодоренко ответила хейтерам на критику воспитания сына: «Я — экстремальная мамаша»

Напомним, что первенец Регины Тодоренко и Влада Топалова родился в декабре 2018 года, через несколько недель после того, как они расписались в загсе. Пышную свадьбу в Италии влюбленные устроили, когда Мише исполнилось полгода.

К слову, недавно мы писали, как Регина Тодоренко очаровала поклонников нежным и искренним фото с двухлетним сыном. Знаменитая ведущая телепередачи «Орел и решка» Регина Тодоренко, которая отдыхает на индонезийском острове Бали вместе с мужем, певцом Владом Топаловым, и сыном Михаилом, выложила трогательное фото с малышом