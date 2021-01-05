«Звоните в бюро розыска»: Регина Тодоренко объяснила, куда «исчезла» ее грудь

«Так вы не были полной никогда. Неужели минус 20 килограммов?» - не поверили истории про похудение подписчики. «Не обращайте внимания на таких людей. И не оправдывайтесь», - посоветовали звезде. «Не заметила изменений ни до, ни после. По мне, так у вас всегда одинаково прекрасная стройная фигурка, маленькая грудь», - добавила фанатка.

Ранее Регину Тодоренко экстренно увезли в больницу на острове Бали, где она находится вместе со своим мужем Владом Топаловым и сыном Мишей. Об этом телеведущая рассказала в своем сториз.