«Звоните в бюро розыска»: Регина Тодоренко объяснила, куда «исчезла» ее грудь
Фото: instagram.com/reginatodorenko
Регина выложила счастливое фото с отдыха. На снимке она стоит на берегу океана в купальнике и рубашке. Тодоренко прикрыла себя полотенцем. «Поговорим о моей груди? По всей видимости, судя по комментариям к предыдущему посту, многих сильно заинтересовало исчезновение моей груди. Скорее звоните в бюро розыска! Возможно, грудь похитили инопланетяне. Да, дорогие мои, так бывает, когда стремительно теряешь вес. Рассказать, как я похудела на 20 килограммов и куда пропала грудь третьего размера?» - обратилась она к подписчикам.
Фото: instagram.com/reginatodorenko
Девушки в комментариях написали, что столкнулись с похожей проблемой. «У меня после кормления грудь уменьшилась очень сильно», - заявила одна из них. «О, знакомая проблема. Хотя, я не считаю это проблемой: грудь исчезает вместе с килограммами», - добавила другая женщина.
«Так вы не были полной никогда. Неужели минус 20 килограммов?» - не поверили истории про похудение подписчики. «Не обращайте внимания на таких людей. И не оправдывайтесь», - посоветовали звезде. «Не заметила изменений ни до, ни после. По мне, так у вас всегда одинаково прекрасная стройная фигурка, маленькая грудь», - добавила фанатка.
Ранее Регину Тодоренко экстренно увезли в больницу на острове Бали, где она находится вместе со своим мужем Владом Топаловым и сыном Мишей. Об этом телеведущая рассказала в своем сториз.
Фото: Instagram/@reginatodorenko
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