Регину Тодоренко с «адской болью» экстренно госпитализировали на Бали

Регину Тодоренко экстренно увезли в больницу в Индонезии, на острове Бали, где она находится вместе со своим мужем Владом Топаловым и сыном Мишей. Об этом телеведущая рассказала в своем сториз.

Регина занимается серфингом, и 30 декабря получила травму — ногу порезал риф. Сначала телеведущая посмеялась над ситуацией, и даже продемонстрировала своим подписчикам, какие волны были в тот день, когда она получила травму. Однако, по ее словам, «что-то пошло не так».

Оказалось, что кусочек рифа, который порезал ногу, остался внутри ноги. Спустя два часа Регина почувствовала «адскую боль», и ей пришлось обратиться за медицинской помощью. Медики увезли ее в одну из местных больниц. Кроме того, у нее обнаружились многочисленные синяки на руках и на ногах.