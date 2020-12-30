Регину Тодоренко с «адской болью» экстренно госпитализировали на Бали
Фото: www.instagram.com/reginatodorenko/?hl=ru
Регину Тодоренко экстренно увезли в больницу в Индонезии, на острове Бали, где она находится вместе со своим мужем Владом Топаловым и сыном Мишей. Об этом телеведущая рассказала в своем сториз.
Регина занимается серфингом, и 30 декабря получила травму — ногу порезал риф. Сначала телеведущая посмеялась над ситуацией, и даже продемонстрировала своим подписчикам, какие волны были в тот день, когда она получила травму. Однако, по ее словам, «что-то пошло не так».
Оказалось, что кусочек рифа, который порезал ногу, остался внутри ноги. Спустя два часа Регина почувствовала «адскую боль», и ей пришлось обратиться за медицинской помощью. Медики увезли ее в одну из местных больниц. Кроме того, у нее обнаружились многочисленные синяки на руках и на ногах.
В сториз Регина опубликовала ролик, в котором лежит на каталке. Рядом стоит ее супруг Влад Топалов. Музыкант заявил, что его супруга серфила в последний раз, и больше он ей заниматься не позволит.
Ранее поклонники Регины увидели ее фигуру на одном из постов, где телеведущая появилась в телесном купальнике, и отметили, что она сильно похудела и потеряла формы.
Фото и видео: Instagram Регины Тодоренко
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