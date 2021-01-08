Регина Тодоренко очаровала поклонников нежным и искренним фото с двухлетним сыном

Ранее Тодоренко опубликовала милое видео со своим маленьким сыном Мишей. Мальчик занимается спортом, и гордая мать похвасталась его достижениями. Напомним, Регина уже показывала, как забавно ее сын рассказывает стихи.

Первенец Регины Тодоренко и Влада Топалова родился в декабре 2018 года, через несколько недель после того, как они расписались в загсе. Пышную свадьбу в Италии влюбленные устроили, когда Мише исполнилось полгода.