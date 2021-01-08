Регина Тодоренко очаровала поклонников нежным и искренним фото с двухлетним сыном
Фото: instagram.com/reginatodorenko
На снимке телеведущая в белом нежном платье держит на руках двухлетнего сына. Мать откинула голову и смеется. «Пусть в вашем доме царит мир и любовь», — подписала Тодоренко фотографию. Поклонники сразу почувствовали счастье, запечатленное на снимке. «До чего же милое, искреннее фото», — признались они.
«Очень красивая семья», — написали поклонники. «Будь всегда такой улыбчивой, приноси людям радость», — пожелали Регине. «Мы тебя любим, красотка», — признались Тодоренко.
Ранее Тодоренко опубликовала милое видео со своим маленьким сыном Мишей. Мальчик занимается спортом, и гордая мать похвасталась его достижениями. Напомним, Регина уже показывала, как забавно ее сын рассказывает стихи.
Первенец Регины Тодоренко и Влада Топалова родился в декабре 2018 года, через несколько недель после того, как они расписались в загсе. Пышную свадьбу в Италии влюбленные устроили, когда Мише исполнилось полгода.
Фото: Instagram/@reginatodorenko
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