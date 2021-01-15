Регина Тодоренко раскрыла секрет счастливых отношений: «Мы создаем любовь каждый день»
Фото: www.instagram.com/reginatodorenko/?hl=ru
Одна из самых ярких ведущих «Орла и Решки» Регина Тодоренко поделилась своим секретом счастливых отношений. Девушка уже несколько лет счастлива в браке с певцом Владом Топаловым, и воспитывает от него сына Михаила.
По словам Регины, необходимость постоянно работать над отношениями – совсем не то, что поможет дать счастливой, и дело на самом деле совсем в другом.
««Работать над отношениями», - утверждают психологи. Но почему же я постоянно чувствую какую-то неприязнь к этой, уже казалось бы, аксиоме?
Складывается впечатление, что отношения - это тяжелая подневольная деятельность. В таком случае вся моя жизнь - одна сплошная работа: и так 12-14 часов в день проводишь на работе, так ещё и в отношениях впахивать, а ведь за это даже не платят», – советует подписчикам Тодоренко.
«Возможно, если воспринимать своего партнера как безграничный ресурс для развития, как человека с которым мы учимся находить компромиссы, ценить семейные традиции, уважать мнение другого и безвозмездно дарить свою любовь, тогда отношения перестанут напоминать непосильную ношу, и каждый переломный момент или кризис в отношениях для нас будет всего лишь проходящим этапом, очередным трамплином, чтобы набрать высоту и нырнуть в мир зрелого партнёрства! Может быть, я ошибаюсь, нашему браку всего лишь 3 года, и во многом наши мнения расходятся, но обоюдное желание каждый день создавать любовь движет нами...».
В идиллии Тодоренко и Топалова трудно усомниться. Регина часто публикует нежные фото и видео с мужем, и абсолютно счастлива. Влад тоже очень ценит жену, что лишний раз доказал инцидент, произошедший с парой на Бали. Во время уроков дайвинга телеведущая сильно повредила ногу и оказалась в больнице. После этого Топалов заявил, что с опасным хобби покончено, ведь жена нужна ему целой и невредимой.
Фото и видео: Instagram Регины Тодоренко
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!