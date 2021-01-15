Регина Тодоренко раскрыла секрет счастливых отношений: «Мы создаем любовь каждый день»

Одна из самых ярких ведущих «Орла и Решки» Регина Тодоренко поделилась своим секретом счастливых отношений. Девушка уже несколько лет счастлива в браке с певцом Владом Топаловым, и воспитывает от него сына Михаила.

По словам Регины, необходимость постоянно работать над отношениями – совсем не то, что поможет дать счастливой, и дело на самом деле совсем в другом.

««Работать над отношениями», - утверждают психологи. Но почему же я постоянно чувствую какую-то неприязнь к этой, уже казалось бы, аксиоме?

Складывается впечатление, что отношения - это тяжелая подневольная деятельность. В таком случае вся моя жизнь - одна сплошная работа: и так 12-14 часов в день проводишь на работе, так ещё и в отношениях впахивать, а ведь за это даже не платят», – советует подписчикам Тодоренко.