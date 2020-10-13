Тимати резко ответил критикам своей личной жизни: «Всякие мамашки и второсортные певички»

Месяц назад стало известно, что Тимур Юнусов (Тимати) и Анастасия Решетова расстались после 6 лет отношений. Но после объявления о разрыве они продолжают много времени проводить вместе и мелькать в соцсетях друг друга. Такое поведение натолкнуло поклонников пары на мысли о том, что развод мог быть ненастоящим, как у Оксаны Самойловой и Джигана.

На днях пришла новость: Тимати станет новым героем шоу «Холостяк». И тут в его адрес полетели обвинения в том, что расставание с Настей было показным, ради реалити.

В адрес рэпера и бизнесмена высказалась певица Слава: «Почему артисты не могут зарабатывать честным трудом, а не хайпом?», — публично задалась она вопросом. Прилетело ему и от других известных личностей.

Тимати не стал этого терпеть и резко ответил на критику. В Instagram он опубликовал забавное фото с сыном Ратмиром и разложил все по полочкам.