Тимати резко ответил критикам своей личной жизни: «Всякие мамашки и второсортные певички»
Фото: Пресс-служба телеканала ТНТ
Месяц назад стало известно, что Тимур Юнусов (Тимати) и Анастасия Решетова расстались после 6 лет отношений. Но после объявления о разрыве они продолжают много времени проводить вместе и мелькать в соцсетях друг друга. Такое поведение натолкнуло поклонников пары на мысли о том, что развод мог быть ненастоящим, как у Оксаны Самойловой и Джигана.
На днях пришла новость: Тимати станет новым героем шоу «Холостяк». И тут в его адрес полетели обвинения в том, что расставание с Настей было показным, ради реалити.
В адрес рэпера и бизнесмена высказалась певица Слава: «Почему артисты не могут зарабатывать честным трудом, а не хайпом?», — публично задалась она вопросом. Прилетело ему и от других известных личностей.
Тимати не стал этого терпеть и резко ответил на критику. В Instagram он опубликовал забавное фото с сыном Ратмиром и разложил все по полочкам.
«Пока мамки и всякие "второсортные" певички обсуждают морально-нравственные аспекты жизни Тимура Ильдаровича в комментариях, Ратмиру Тимуровичу все больше нравятся бабочки, белые рубашки и кушать розы. За новое поколение можно не волноваться, там ребята становятся самостоятельными миллионерами уже к 20-ти годам, нравится вам это или нет. По этому у Бублика есть все шансы сделать это еще до совершеннолетия. Ну и я в свою очередь, живу для того, чтобы у моих детей было все, чего не было даже у меня. Главное не останавливаться, и это я не только про бизнес, но и про наследников», — написал Тимати в Instagram, намекнув, что еще хочет детей.
Кстати, на днях Анастасия Решетова тоже ответила на вопросы, что будет после окончания шоу. Она отметила, что не вернется к Тимуру Юнусову. «Мой сын будет расти со мной. Я не вернусь. У меня другие представления о жизни и реалити-шоу в них не вписываются».
Задали вопрос о «Холостяке» и маме Тимати Симоне Юнусовой, которую часто обвиняют в том, что личная жизнь ее сына не складывается из-за нее. «Не путайте реальную жизнь и шоу», — ответила она.
Напомним, героем прошлого сезона «Холостяка» был стоматолог Антон Криворотов, а победительницей — модель Барбара Пино.
Фото и видео: Instagram Тимати, пресс-служба телеканала ТНТ
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